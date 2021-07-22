По состоянию на 22 июля 2021 года в мире не улучшается эпидситуация, на планете подтвердили уже более 193 млн случаев коронавируса, в Украине их количество — 2 246 656. При этом вирус в целом унес жизни более 4,1 млн людей, в Украине — 52 790 человек.

Коронавирус в Украине

С начала недели в Украине постоянно ухудшается ситуация с коронавирусом, в стране увеличивается суточный прирост больных, в четверг их число — 726.

Также в Киеве зафиксировали случаи заражения более опасным штаммом Дельта, тестирование подтвердило вирус у шестерых человек.

Чтобы предотвратить ухудшение эпидситуации, в Украине активно проводять процесс иммунизации граждан. Также в Минздраве готовятся вакцинировать детей от 12 лет. Подросткам с сопутствующими заболеваниями начнут делать уколы после утверждения рекомендаций Национальной технической группой экспертов по вопросам иммунопрофилактики.

Вакцинация будет проходить по соответствующему решению врача. Направление на прививку ребенка будет выдавать специалист на основании медицинского заключения врача педиатра о наличии сопутствующей патологии. При этом обязательно не должно быть противопоказаний к прививке.

Коронавирус в мире

В России обнаружили не менее опасный бразильский штамм коронавируса Гамма. Он также способен значительно ухудшать эпидситуацию.

Вспышка заболеваемости наблюдается и в соседней Беларуси, там за сутки выявили 1 069 новых случаев болезни, почти на 10% больше, чем днем ранее.

Из-за мутаций вируса граждан призывают активно вакцинироваться. С таким заявление выступили органы здравоохранения США, а президент Джо Байден подчеркнул, что страна имеет достаточно вакцин от инфекции.

В мире также продолжают разрабатывать другие препараты для борьбы с вирусом. В частности, в Израиле хотят впервые провести испытания пероральной вакцины. Компания Oravax Medical готовится начать их.