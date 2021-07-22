Вакцины от коронавируса производства Pfizer и AstraZeneca эффективные от штамма Дельта, так же как и против распространенного ранее варианта Альфа.

Исследование на эту тему опубликовали в New England Journal of Medicine. Ученые выяснили, что эффективность вакцины Pfizer (BNT162b2) от штамма коронавирус Дельта после введения обеих доз составляет 88,0%. А от варианта Альфа этот препарат от Covid-19 защищает на 93,7%.

В то же время полная вакцинация препаратом AstraZeneca (ChAdOx1 nCoV-19) защищает организм от штамма Дельта на 67%. А вот против варианта Альфа вакцина эффективна на 74,5%.

— Мы заметили лишь незначительные расхождения в эффективности вакцин относительно штамма Дельта по сравнению с вариантом Альфа после получения двух доз вакцин, — отметили ученые.

Также они выяснили, что разница эффективности против штамма Дельта после введения только одной дозы этих препаратов, является большей. Одна доза вакцины AstraZeneca составляет 30%, а одна доза Pfizer — 36%. То есть введения одной дозы препарата недостаточно для высокой защиты от Covid-19.

Глава комиссии по биобезопасности и биозащиты СНБО Сергей Комиссаренко ранее отмечал, что почти все вакцины от коронавируса, в частности те, которые сейчас используются в Украине, можно считать эффективными против индийского варианта (Дельта).

Вариант Дельта отличается от “дикого” коронавируса 13 мутациями, но все равно вакцины будут работать против него. В будущем ученые будут оптимизировать свои препараты. Легче всего это сделать производителям м-РНК вакцин — Pfizer и Moderna.

Источник: New England Journal of Medicine