Эффективность вакцины Janssen против штамма Дельта вдвое ниже — исследование

Исследование, проведенное командой исследователей Нью-Йоркского университета, показало, что одноразовая вакцина Johnson & Johnson (Janssen) гораздо менее эффективна в предотвращении варианта коронавируса Дельта и других мутированных форм Covid-19.

Ученые пришли к выводу, что это является тревожной ситуацией, так как на вариант Дельта теперь приходится почти все случаи Covid-19 в США. Также этот штамм вытесняет другие варианты в мире.

Исследование было основано на образцах крови, взятых у людей, получивших три вакцины против коронавируса, одобренных для использования в США.

Так, эффективность вакцины Johnson & Johnson составила около 33%, в то время как изначально испытания показывали, что препарат эффективен на 66-67% против более ранних штаммов коронавируса.

Авторы исследования предположили, что вакцинированным Johnson & Johnson могут потребоваться уколы-ускорители для лучшей защиты от варианта Дельта, но сейчас Минздрав США не рекомендует вводить такие уколы.

Отметим, штамм Дельта в Украине обнаружили у четырех пациентов. Он считается более опасным из-за быстрого распространения и способности сильно поражать больных.

По данным ВОЗ, этому штамму могут противодействовать все утвержденные вакцины. Подробнее об индийском штамме коронавируса Дельта читайте в материале.

Вакцина Janssen от Johnson & Johnson разрешена ВОЗ и зарегистрирована в Украине, но пока контракты с этой компанией власти Украины не подписывали.