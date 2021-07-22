В Израиле хотят впервые провести испытания пероральной (прием лекарства путем проглатывания) вакцины против коронавируса. Компания Oravax Medical готовится начать такие клинические исследования.

Сейчас ее представители ожидают разрешения от Министерства здравоохранения страны, оно должно быть выдано в течение ближайших нескольких недель.

Компания уже завершила производство первой партии препарата.

Планируется, что испытания пройдут не только в Израиле, но и в других государствах.

Разработка пероральной вакцины от коронавируса началась в марте 2021 года. Разработчики надеются, что вещество будет более устойчивым к новым, более опасным штаммам коронавируса. К слову, в доклинических исследованиях его тестируют против различных штаммов, в частности и против Дельты.

В то же время в мире продолжается вакцинация от коронавируса уже разработанными веществами. Процесс происходит в разных странах неравномерно, одним удалось сделать прививки большей части населения, в других государствах процент иммунизированных низкий.

Недостаточное количество вакцинированных пока и в Украине.

Источник: The Jerusalem Post