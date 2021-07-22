По состоянию на 22 июля 2021 года в Украине подтвердили 2 246 656 случаев коронавируса, а за сутки – 726. Среди них – 54 ребенка и 22 медработника.

Всего в Украине от вируса умерло 52 790 человек, за день – 21 человек. В больницы с Covid-19 попали 402 пациента.

В то же время выздороветь удалось за время пандемии 2 183 003 украинцам, за сутки – 501.

За все время пандемии Covid-19 в Украине осуществили 11 221 402 ПЦР – тестирования, а за последние сутки — 20 724 тестирования.

Коронавирус в регионах

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (246), Донецкой (44), Одесской (42), Харьковской (41) и Сумской (37) областях.

г. Киев — 246 случаев;

Винницкая область — 22 случая;

Волынская область — 1 случай;

Днепропетровская область — 13 случаев;

Донецкая область — 44 случая;

Житомирская область — 11 случаев;

Закарпатская область — 9 случаев;

Запорожская область — 34 случая;

Ивано-Франковская область – 14 случаев;

Киевская область — 9 случаев;

Кировоградская область — 3 случая;

Луганская область — 31 случай;

Львовская область — 24 случая;

Николаевская область — 19 случаев;

Одесская область — 42 случая;

Полтавская область — 26 случаев;

Ровенская область — 5 случаев;

Сумская область — 37 случаев;

Тернопольская область — 6 случаев;

Харьковская область — 41 случай;

Херсонская область — 35 случаев;

Хмельницкая область — 9 случаев;

Черкасская область — 23 случая;

Черновицкая область — 7 случаев;

Черниговская область — 15 случаев.

Вакцинация в Украине

За сутки, 21 июля, в Украине прививки от коронавируса получили 120 090 людей. Одну дозу получили 65 522 человека, полностью иммунизированы — 54 568 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 2 843 899 человек, из них получили одну дозу – 2 843 897 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 1 555 859 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего провели 4 399 756 прививок.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине по состоянию на 21 июля 2021 года, в стране подтвердили 2 245 930 случаев вируса, за сутки – 655.