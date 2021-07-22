Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle / Здоровье
Ольга Тетеріна |

Количество растет: за сутки в Украине зафиксировали 726 новых случаев Covid-19

коронавірус

По состоянию на 22 июля 2021 года в Украине подтвердили 2 246 656 случаев коронавируса, а за сутки – 726. Среди них – 54 ребенка и 22 медработника.

Всего в Украине от вируса умерло 52 790 человек, за день – 21 человек. В больницы с Covid-19 попали 402 пациента.

В то же время выздороветь удалось за время пандемии 2 183 003 украинцам, за сутки – 501.

За все время пандемии Covid-19 в Украине осуществили 11 221 402 ПЦР – тестирования, а за последние сутки — 20 724 тестирования.

Коронавирус в регионах

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (246), Донецкой (44), Одесской (42), Харьковской (41) и Сумской (37) областях.

  • г. Киев — 246 случаев;
  • Винницкая область — 22 случая;
  • Волынская область — 1 случай;
  • Днепропетровская область — 13 случаев;
  • Донецкая область — 44 случая;
  • Житомирская область — 11 случаев;
  • Закарпатская область — 9 случаев;
  • Запорожская область — 34 случая;
  • Ивано-Франковская область – 14 случаев;
  • Киевская область — 9 случаев;
  • Кировоградская область — 3 случая;
  • Луганская область — 31 случай;
  • Львовская область — 24 случая;
  • Николаевская область — 19 случаев;
  • Одесская область — 42 случая;
  • Полтавская область — 26 случаев;
  • Ровенская область — 5 случаев;
  • Сумская область — 37 случаев;
  • Тернопольская область — 6 случаев;
  • Харьковская область — 41 случай;
  • Херсонская область — 35 случаев;
  • Хмельницкая область — 9 случаев;
  • Черкасская область — 23 случая;
  • Черновицкая область — 7 случаев;
  • Черниговская область — 15 случаев.

Вакцинация в Украине

За сутки, 21 июля, в Украине прививки от коронавируса получили 120 090 людей. Одну дозу получили 65 522 человека, полностью иммунизированы — 54 568 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 2 843 899 человек, из них получили одну дозу – 2 843 897 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 1 555 859 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего провели 4 399 756 прививок.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине по состоянию на 21 июля 2021 года, в стране подтвердили 2 245 930 случаев вируса, за сутки – 655.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка