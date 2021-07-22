В Украине внесли некоторые изменения в порядок осуществления госконтроля качества лекарственных средств, которые ввозят в Украину. Соответствующее решение принял Кабинет министров.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. В правительстве считают, что постановление призвано улучшить уровень государственного контроля за качеством медикаментов, которые импортируются в Украину.

Теперь для лекарств, произведенных на предприятиях стран-членов ЕС, Великобритании, США, Канады, Швейцарии, Австралии, Новой Зеландии, Японии и Израиля не будет проводиться лабораторный контроль, поскольку в этих странах существует жесткая регуляторная система. Такие лекарственные средства будут подлежать визуальному контролю, однако при необходимости препараты могут передавать и на лабораторный анализ.

Также в изменения входит то, что за транспортировку лекарств на лабораторный анализ ответственными будут субъекты хозяйствования, которые импортируют эти лекарства.

— Установлен обновленный перечень документов и сроки выдачи заключения о качестве лекарственного средства, которое ввозится на территорию Украины. Государственный контроль качества препаратов будет осуществляться минимум за пять рабочих дней, — отметили в Минздраве.

Сертификат качества лекарственного средства должен быть переведен на украинский язык.

Недавно Верховная Рада запретила продажу лекарственных средств детям до 14 лет. Основная задача – исключить неконтролируемое потребление медицинских препаратов (лекарственных средств) в целях, отличных от прямого назначения продукта.