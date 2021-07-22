Житель Техаса, вернувшись из Нигерии, попал в больницу с редким диагнозом — обезьянья оспа. Власти штата пытаются найти всех, кто контактировал с ним.

По официальным данным, последний случай обезьяньей оспы в США был зафиксирован в 2003 году.

В удаленных районах Центральной и Западной Африки иногда случаются вспышки обезьяньей оспы. Кроме пациента, посетившего Нигерию, в Америке никто пока не заболел.

Центры контроля и профилактики заболеваний при Минздраве США сейчас разыскивают пассажиров двух авиарейсов, которыми заболевший возвращался из Нигерии.

Служащие Минздрава пытаются оценить потенциальные риски для тех, кто мог находиться в близком контакте с пассажиром. К счастью, у всех в салоне самолета были маски, поэтому вряд ли возбудитель мог распространиться.

Вирус обезьяньей оспы похож на вирус черной оспы, но не настолько заразен и опасен. Обезьянья оспа больше похожа на ветрянку — симптомами, которые проходят через несколько недель.

Но в Африке были случаи, когда количество летальных исходов достигало 10%.

По данным ВОЗ, обезьянья оспа передается при непосредственном контакте с больным. Вирус также может попасть в организм через поврежденную кожу или воздушно-капельным путем через слизистую носа, рта, глаз.

Заболевание также может передаваться от инфицированных животных: обезьян, крыс, белок.

Симптомы обезьяньей оспы: лихорадка, головная боль, боль в спине и мышцах, а также общая слабость.

Когда жар спадает, может появиться сыпь — сначала на лице, а затем и на других частях тела, чаще всего на ладонях и стопах. Она часто сопровождается зудом. На ее месте остаются шрамы.

В США в 2003 году произошла вспышка обезьяньей оспы, 47 случаев связали с завезенными в страну крысами.

В Великобритании в 2018 году были зарегистрированы два случая обезьяньей оспы у людей, также прилетевших из Нигерии.

В 2019 году была разработана вакцина от обезьяньей оспы. Предотвратить вспышки заболевания может даже прививка от обычной оспы.

Однако, как сообщает Всемирная организация здравоохранения, в последние годы восприимчивость людей к обезьяньей оспе увеличивается. Причина — в снижении уровня вакцинации от черной оспы.

В июне нынешнего года в Великобритании обнаружили еще два случая оспы обезьян — в Северном Уэльсе. Медики заявили, что инфекция была завезена из-за рубежа, и риск распространения очень низок.