Прослушивание громкой музыки может негативно повлиять на качество слуха, а постоянная привычка может вообще привести к частичной потере способности хорошо слышать.

В Минздраве рассказали о пагубном влиянии частого прослушивания громкой музыки в наушниках.

По информации ведомства, потеря слуха может произойти при условии повреждения уха или нерва, который передает информацию о звуках в мозг.

— В ушной раковине есть волосковые клетки, которые помогают мозгу распознавать звуки. При рождении у каждого человека имеется примерно 16 тыс. этих клеток, из которых 30-50% могут быть повреждены или разрушены еще до того, как снижение слуха можно будет измерить с помощью теста, — говорится в сообщении Минздрава.

В то же время волосковые клетки невозможно восстановить.

Обычно после непродолжительного воздействия громкой музыки или звуков слух может временно снижаться, но потом снова восстанавливаться. Но иногда этот процесс необратим.

— Частое прослушивание музыки или другие громкие звуки могут уничтожить много волосковых клеток, что и приводит к снижению слуха, — добавляют специалисты.

Кроме того, громкие звуки могут повредить слуховой нерв, который несет информацию о звуках к мозгу.

Поэтому в Минздраве советуют снизить громкость музыки в смартфонах. Это позволит избежать проблем со слухом в будущем.