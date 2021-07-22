В США объявили о пандемии непривитых: Covid-19 угрожает тем, кто не вакцинировался от коронавируса.

Органы здравоохранения США призывают граждан сделать прививку против коронавируса, отмечая, что число жертв Covid-19 снова начало расти из-за распространения штамма Дельта.

Президент США Джо Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты имеют достаточно вакцин от инфекции. Эти препараты позволяют защитить от всех ныне распространенных вариантов коронавируса, в том числе и от штамма Дельта.

— У нас пандемия среди тех, кто не прошел вакцинацию, — заявил президент США. — Это так просто, так просто. Если вы вакцинированы, вас не госпитализируют. Вы не попадете в отделение интенсивной терапии. И вы не умрете. Глава Белого дома также сообщил, что вскоре вакцинировать будут и детей до 12 лет. По его словам, учеными сейчас проводятся исследования и тестирования. Читайте Четвертая волна: штамм Дельта продолжает активно распространяться в мире