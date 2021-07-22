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Лариса Божко |

Пандемия непривитых от Covid-19: в США 80% больных со штаммом Дельта

Пандемия непривитых от Covid-19: в США 80% больных со штаммом Дельта

В США объявили о пандемии непривитых: Covid-19 угрожает тем, кто не вакцинировался от коронавируса.

Органы здравоохранения США призывают граждан сделать прививку против коронавируса, отмечая, что число жертв Covid-19 снова начало расти из-за распространения штамма Дельта.

Президент США Джо Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты имеют достаточно вакцин от инфекции. Эти препараты позволяют защитить от всех ныне распространенных вариантов коронавируса, в том числе и от штамма Дельта.

— У нас пандемия среди тех, кто не прошел вакцинацию, — заявил президент США. — Это так просто, так просто. Если вы вакцинированы, вас не госпитализируют. Вы не попадете в отделение интенсивной терапии. И вы не умрете.

Глава Белого дома также сообщил, что вскоре вакцинировать будут и детей до 12 лет. По его словам, учеными сейчас проводятся исследования и тестирования.

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По данным CDC, в США за неделю фиксируется в среднем 23 300 новых случаев заболевания ежедневно. В том числе зарегистрировано 2 790 госпитализаций и 211 случай смерти от коронавируса. В США заболеваемость выросла уже на 70%, количество госпитализаций — на 36%, а смертность — на 26%.

— Невакцинированные люди представляют собой почти все случаи госпитализации и смерти, — отметил координатор ответных мер на пандемию в Белом доме Джефф Зиентс.

Стало известно, что штамм Дельта в США сейчас составляет более 80% от всех новых случаев.

В мире могут появиться новые штаммы коронавируса, которые могут быть опаснее варианта Дельта. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, пандемию Covid-19 удастся остановить, только если вакцинировать достаточное количество населения.

Источники: CNN, Le Figaro

 

Фото: Depositphotos

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