В США объявили о пандемии непривитых: Covid-19 угрожает тем, кто не вакцинировался от коронавируса.
Органы здравоохранения США призывают граждан сделать прививку против коронавируса, отмечая, что число жертв Covid-19 снова начало расти из-за распространения штамма Дельта.
Президент США Джо Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты имеют достаточно вакцин от инфекции. Эти препараты позволяют защитить от всех ныне распространенных вариантов коронавируса, в том числе и от штамма Дельта.
— У нас пандемия среди тех, кто не прошел вакцинацию, — заявил президент США. — Это так просто, так просто. Если вы вакцинированы, вас не госпитализируют. Вы не попадете в отделение интенсивной терапии. И вы не умрете.
Глава Белого дома также сообщил, что вскоре вакцинировать будут и детей до 12 лет. По его словам, учеными сейчас проводятся исследования и тестирования.
По данным CDC, в США за неделю фиксируется в среднем 23 300 новых случаев заболевания ежедневно. В том числе зарегистрировано 2 790 госпитализаций и 211 случай смерти от коронавируса. В США заболеваемость выросла уже на 70%, количество госпитализаций — на 36%, а смертность — на 26%.
— Невакцинированные люди представляют собой почти все случаи госпитализации и смерти, — отметил координатор ответных мер на пандемию в Белом доме Джефф Зиентс.
Стало известно, что штамм Дельта в США сейчас составляет более 80% от всех новых случаев.
В мире могут появиться новые штаммы коронавируса, которые могут быть опаснее варианта Дельта. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
По его словам, пандемию Covid-19 удастся остановить, только если вакцинировать достаточное количество населения.