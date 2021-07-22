Влияние пандемии коронавируса на психическое здоровье людей на планете будет долгосрочным, поэтому стоит совершенствовать качество оказания психологической помощи тем, кто этого требует.

Такое мнение высказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

— Пандемия потрясла мир. Во всем мире погибло более 4 млн человек, источники средств к существованию разрушены, семьи и общины разведены, предприятия разорены, а люди лишены возможностей, — рассказал о последствиях Ханс Клюге.

Представитель ВОЗ призвал улучшать службы оказания психологической поддержки гражданам, а также упрощать доступ людей к ним.

В частности, это касается наличия таких служб при учебных заведениях, в офисах и на предприятиях.

Пандемия коронавируса в значительной мере повлияла на ритм жизни людей на планете. Из-за соблюдения карантинных мер многим гражданам пришлось оставить офисы и работать дома.

Дети также обучались дома, это негативно влияло на атмосферу во многих семьях. Из-за распространения более опасных мутаций людям до сих пор приходится находится в таких условиях.

Источник: The Guardian