Во Львовской области 7-летний ребенок случайно проглотил металлический карабин от сумки. Об этом сообщили во Львовской областной детской клинике Охматдет.

В больнице рассказали, что девочка сама играла дома, а ее мать была в другой комнате. В какой-то момент ребенок забежал к ней и сказал, что случайно проглотил карабин от сумки. Сначала женщина не поверила в это, но все же решила обратиться к врачам.

На рентген-снимке в местной больнице медики увидели металлическую деталь. Поэтому ребенка сразу отвезли в Охматдет. Перед тем, как достать карабин, врачи подобрали инструменты необходимого размера, чтобы сократить время пребывания в операционной.

Карабин удалось достать эндоскопически, то есть разрезов живота не проводили.

— Это было нетипичное инородное тело — карабин не гладенький и не круглый, он имеет более сложное строение, поэтому доставать его было сложнее. Но ситуацию спасла мама – она показала нам второй карабин и мы в операционную шли уже с навыками захвата карабина, отточили их раньше, – объяснила врач-эндоскопист Марта Лучак.

По ее словам, врачи заученными движениями зашли в желудок ребенка и успешно достали карабин. Операция прошла без осложнений. Пациентка уже находится дома.

Недавно во Львове 2-летний ребенок случайно выпил средство для мытья духовки. В результате девочка получила химические ожоги пищевода и желудка. Медики пролечили девочку и сейчас она уже может есть самостоятельно.

Источник: Львовская областная клиническая больница Охматдет