Согласно новым исследованиям ученых Нью-Йоркского университета, однократная вакцина Johnson & Johnson намного менее эффективна против очень заразного Covid-штамма Дельта, чем против оригинального вируса.

— Мы хотели сказать не о том, что люди не должны получать вакцину Johnson & Johnson, но надеемся, что в будущем она будет усилена либо еще одной одноименной дозой, либо второй дозой вакцин Pfizer или Moderna, — отметил автор исследования, вирусолог из Медицинской школы Гроссмана Натаниэль Ландау.

Тревожная новость пришла в тот же день, когда директор Центра США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски сообщила законодателям, что на Covid-штамм Дельта теперь приходится 83% новых случаев Covid-19 в этой стране.

Какими бы тревожными ни были открытия по поводу вакцины Johnson & Johnson, они были получены в результате экспериментов с образцами крови в лаборатории, и могут не отражать эффективность вакцины в реальном мире, отметили эксперты.

Но все больше данных свидетельствуют о том, что 13 миллионам американцев, получившим вакцину Johnson & Johnson, может потребоваться вторая доза.

В ходе исследования Ландау и его коллеги изучили образцы крови, взятые у 17 человек, иммунизированных двумя дозами мРНК-вакцины, и у 10 человек — одной дозой вакцины Johnson & Johnson.

Вакцина Johnson & Johnson начиналась с более низкой эффективности, чем у мРНК-вакцин (Pfizer и Moderna), и показала большее падение эффективности против Covid-штамма Дельта.

И хотя использования прививки Johnson & Johnson во второй дозе может быть достаточно, чтобы противостоять Covid-штамму Дельта, есть доказательства того, что использование мРНК-вакцин для второй прививки может работать даже лучше.

Напомним, ряд исследований показал, что сочетание одной дозы вакцины AstraZeneca с дозой вакцин Pfizer-BioNTech или Moderna повышает иммунный ответ более эффективно, чем две дозы AstraZeneca.

Несмотря на то, что некоторые вакцины дают сбой против Covid-штамма Дельта, показатели вакцинации в США остановились. Согласно данным CDC, менее половины населения страны полностью вакцинировано, а большинство тех, кто не вакцинирован, вряд ли согласятся на прививку в будущем.