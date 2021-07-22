Здоровье и самочувствие человека напрямую зависят от того, как он спит. При этом важна не только длительность, но и качество сна.
Но люди все чаще начали игнорировать этот важный фактор.
— Проблемы со сном представляют собой глобальную эпидемию, которая угрожает здоровью и качеству жизни до 45% населения мира, — заявляют представители Всемирного общества сна.
Чтобы дольше оставаться здоровым, жить полноценно, нужно придерживаться гигиены сна.
Топ-8 способов улучшить качество сна
- Создать идеальное место
Качество сна напрямую зависит от места и условий, в которых спит человек. Они должны быть максимально комфортными — от кровати и матраса до температуры в комнате. Согласно данным ученым, лучше всего человек спит при температуре от 15° до 20°.
- Расписать распорядок дня
Он поможет не только более рационально использовать время, но и правильно настроиться на сон. Можно вписать в него йогу, медитацию или прослушивание музыки перед сном.
- Убрать свет
Лишнее освещение в комнате будет мешать качественному сну. Ведь гормон мелатонин вырабатывается только в полной темноте. Поэтому нужно по возможности убрать все источники света.
- Приглушить звук
То же самое касается и звука. Лучше спать в полной тишине и стараться создать такие условия.
- Меньше кофеина днем
Никто не говорит, что нужно полностью отказаться от бодрящих напитков. Но их употребление желательно ограничить за шесть часов до сна.
- Никакого алкоголя
Это касается и спиртного. Оно поможет заснуть, но задержит на более легких стадиях сна. А человеку для полного восстановления нужен более глубокий сон.
- Минимум тяжелой или сладкой пищи
Привычка наедаться перед сном влияет на способность высыпаться. Некоторые продукты могут сделать отдых беспокойным, например, сахар. А тяжелая пища нуждается в переработке, что не позволит организму нормально отдохнуть.
- Сделать место сна священным
Зона отдыха должна быть зоной отдыха — и не чем больше. Играть с детьми, есть лучше в других местах. Если регулярно нарушать это правило, то мозг перестанет воспринимать спальню как место отдыха и не будет настраиваться на такой лад.