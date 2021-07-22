Здоровье и самочувствие человека напрямую зависят от того, как он спит. При этом важна не только длительность, но и качество сна.

Но люди все чаще начали игнорировать этот важный фактор.

— Проблемы со сном представляют собой глобальную эпидемию, которая угрожает здоровью и качеству жизни до 45% населения мира, — заявляют представители Всемирного общества сна.

Чтобы дольше оставаться здоровым, жить полноценно, нужно придерживаться гигиены сна.

Топ-8 способов улучшить качество сна

Создать идеальное место

Качество сна напрямую зависит от места и условий, в которых спит человек. Они должны быть максимально комфортными — от кровати и матраса до температуры в комнате. Согласно данным ученым, лучше всего человек спит при температуре от 15° до 20°.

Расписать распорядок дня

Он поможет не только более рационально использовать время, но и правильно настроиться на сон. Можно вписать в него йогу, медитацию или прослушивание музыки перед сном.

Убрать свет

Лишнее освещение в комнате будет мешать качественному сну. Ведь гормон мелатонин вырабатывается только в полной темноте. Поэтому нужно по возможности убрать все источники света.

Приглушить звук

То же самое касается и звука. Лучше спать в полной тишине и стараться создать такие условия.

Меньше кофеина днем

Никто не говорит, что нужно полностью отказаться от бодрящих напитков. Но их употребление желательно ограничить за шесть часов до сна.

Никакого алкоголя

Это касается и спиртного. Оно поможет заснуть, но задержит на более легких стадиях сна. А человеку для полного восстановления нужен более глубокий сон.

Минимум тяжелой или сладкой пищи

Привычка наедаться перед сном влияет на способность высыпаться. Некоторые продукты могут сделать отдых беспокойным, например, сахар. А тяжелая пища нуждается в переработке, что не позволит организму нормально отдохнуть.

Сделать место сна священным

Зона отдыха должна быть зоной отдыха — и не чем больше. Играть с детьми, есть лучше в других местах. Если регулярно нарушать это правило, то мозг перестанет воспринимать спальню как место отдыха и не будет настраиваться на такой лад.