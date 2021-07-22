Факты ICTV уже сообщали о первой в Украине операции по успешной трансплантации почек от посмертного донора сразу двум детям одновременно. Прооперированные девятилетние девочка и мальчик в последнее время практически жили в больнице Охматдет, поскольку нуждались в диализе.

Как чувствуют себя маленькие пациенты сегодня, сколько времени им понадобится для полной реабилитации, а также о некоторых особенностях трансплантологии в Украине Факты ICTV расспросили хирурга-трансплантолога НДСБ Охматдет, доцента кафедры детской хирургии НМУ имени А.А. Богомольца Олега Годика.

— Олег Святославович, вы непосредственно участвовали в проведении этой уникальной операции. Как прошла трансплантация у детей? Как они себя сейчас чувствуют?

— Да, действительно, обе пересадки делал я вместе с командой специалистов Охматдет, и очень доволен тем, что все прошло успешно. На сегодняшний день дети все еще находятся в отделении. Чувствуют себя хорошо, бегают, прыгают, все замечательно.

— Сколько времени им понадобится, чтобы вернуться к привычному образу жизни?

— После пересадки почки пациенты в среднем две недели находятся в стационаре, потом еще две недели — на реабилитации дома. Затем — первый контрольный осмотр у нас. После чего мы принимаем решение, сможет ли пациент, скажем так, максимально активизироваться. То есть, в нашем случае, идти в детский сад, школу и так далее.

— При каких заболеваниях пациент нуждается в пересадке почки?

— В подавляющем большинстве случаев это врожденные патологии развития почек, которые приводят к терминальной почечной недостаточности.

Это гидроуретеронефрозы, поликистозы, которые поздно диагностированы на фоне почечной недостаточности, а также терминальное состояние после хирургических коррекций, которые как бы отдалили наступление почечной недостаточности.

Конечно же, это и хронические заболевания почек.

У наших деток, с которых мы начали разговор, были как раз врожденные патологии почек.

— Было такое, что пересаженная почка не приживалась?

— Пока Бог миловал!

— Есть ли возрастные ограничения для таких сложнейших операций, как пересадка почки?

— Тут важны показатели роста и веса. Пациент должен весить не менее десяти килограммов, чтобы ему уже можно было пересаживать взрослый орган. Кроме того, ребенок должен быть плотным, крепеньким, а не худеньким и прозрачным. То есть примерно лет с трех уже можно принимать решение.

— Кто быстрее реабилитируется после пересадки – дети или взрослые?

— Судя по своему опыту оперирования и взрослых, и детей, скажу, что дети все-таки быстрее восстанавливаются. И организм молодой, и мозг еще не кипит от осознания того, какая же это была на самом деле сложная, тяжелая операция. Наши детки, которые получили почку, когда слышат, что с ними все хорошо, готовы вставать, бегать и прыгать, несмотря на то, что у них все еще болит.

Трансплантация почек детям: когда она необходима и как это происходит в Украине / 3 фотографии

— В донорстве органов одна из самых морально сложных ситуаций — просить разрешения родственников умершего взять его органы для трансплантации…

— На сегодняшний день весь этот процесс строго регламентирован законами и подзаконными актами. Мы, трансплантологи, в беседах с родными умершего не участвуем. Для этого есть специально созданная служба транспланткоординации. Это специально подготовленные люди, которые уполномочены участвовать в процессе констатации смерти мозга, в разговоре с родственниками умершего.

Если получают согласие, данные донора заносят во Всеукраинский реестр доноров и рецепиентов. Система автоматически подбирает рецепиентов, и только после этого…

Вот, к примеру, как в нашем случае, транспланткоординатор позвонил мне и сказал, что система сообщила о выборе наших детей как потенциальных рецепиентов. То есть хирурги-трансплантологи подключаются к процессу только на этом этапе.

— Как бы вы оценили закон Украины о трансплантации?

— Как невероятно стимулирующий развитие этой сферы медицины. Если на протяжении всего 2020 года в Украине было сделано 109 трансплантаций, то только за шесть месяцев 2021 года — 130. Как видите, динамика очевидна.

Что касается НДСБ Охматдет, то, начиная с марта этого года, мы выполнили семь трансплантаций, а за последний месяц – сразу четыре!

Закон, безусловно, начинает работать. Конечно же, он будет совершенствоваться благодаря опыту, который накапливают украинские центры трансплантации. Это нормальная практика, принятая во всем мире.

— Но у закона о трансплантации есть и немало противников, которые говорят, что, мол, закон развязал руки черным трансплантологам…

— Купля и продажа органов в Украине — незаконны и уголовно наказуемы. Это – во-первых. Во-вторых, на сегодняшний день выполнить подпольную пересадку органов просто невозможно.

Трансплантация — это очень трудоемкое вмешательство, требующее привлечения большого количества специалистов. К примеру, трансплантация от живого родственного донора — достаточно долгий процесс доказательства родственных связей. Для этого в каждом центре трансплантации есть юристы, которые визируют соответствующие документы. Только после этого начинается процесс подготовки пары донор — реципиент.

И сказать, что можно вот так просто продать или купить орган? Нет, это технически нереально.

Фото: Охматдит