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Факты / Lifestyle / Здоровье
Лариса Божко |

У детей все чаще возникает сахарный диабет II типа — эндокринолог

толстый ребенок

Сахарный диабет приобрел масштабы пандемии. Количество больных с каждым годом увеличивается. Сейчас в мире почти 350 млн больных диабетом. По прогнозам специалистов, в 2030 году их будет уже около 420 млн. Все чаще возникает сахарный диабет у детей.

На какие симптомы сахарного диабета нужно обратить внимание родителям, чтобы вовремя начать лечение, рассказывает врач-эндокринолог Дина Крылова.

Различают два типа сахарного диабета: I типа — инсулинозависимый, II типа — лечится препаратами для снижения уровня сахара и диетой с физкультурой.

Маркеры сахарного диабета I типа:

  • жажда (ребенок часто просит пить)
  • частое мочеиспускание
  • чрезмерное похудение
  • тревожность, раздражительность
  • при высоком уровне глюкозы — апатия, сонливость

Этот тип диабета развивается достаточно быстро, и при резком повышении уровня глюкозы требует радикальных реанимационных действий. Основная терапия — инъекции инсулина.

Сейчас распространяется по миру эпидемия диабета II типа у детей. Его симптомы:

  • быстрый набор веса
  • избыточный вес
  • ожирение
  • повышенный аппетит
  • жажда
  • частое мочеиспускание.

Если у ребенка есть хотя бы два симптома из приведенных, посоветуйтесь с семейным врачом, или посетите детского эндокринолога.

Не стоит готовить детям сладкие завтраки, например, каши, мюсли, блинчики или оладьи с вареньем, выпечку. Такие завтраки не дадут длительного насыщения. Довольно скоро у ребенка снова будет урчать живот. Также они — прямой путь к диабету.

Фото: Depositphotos

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