Сахарный диабет приобрел масштабы пандемии. Количество больных с каждым годом увеличивается. Сейчас в мире почти 350 млн больных диабетом. По прогнозам специалистов, в 2030 году их будет уже около 420 млн. Все чаще возникает сахарный диабет у детей.
На какие симптомы сахарного диабета нужно обратить внимание родителям, чтобы вовремя начать лечение, рассказывает врач-эндокринолог Дина Крылова.
Различают два типа сахарного диабета: I типа — инсулинозависимый, II типа — лечится препаратами для снижения уровня сахара и диетой с физкультурой.
Маркеры сахарного диабета I типа:
- жажда (ребенок часто просит пить)
- частое мочеиспускание
- чрезмерное похудение
- тревожность, раздражительность
- при высоком уровне глюкозы — апатия, сонливость
Этот тип диабета развивается достаточно быстро, и при резком повышении уровня глюкозы требует радикальных реанимационных действий. Основная терапия — инъекции инсулина.
Сейчас распространяется по миру эпидемия диабета II типа у детей. Его симптомы:
- быстрый набор веса
- избыточный вес
- ожирение
- повышенный аппетит
- жажда
- частое мочеиспускание.
Если у ребенка есть хотя бы два симптома из приведенных, посоветуйтесь с семейным врачом, или посетите детского эндокринолога.
Не стоит готовить детям сладкие завтраки, например, каши, мюсли, блинчики или оладьи с вареньем, выпечку. Такие завтраки не дадут длительного насыщения. Довольно скоро у ребенка снова будет урчать живот. Также они — прямой путь к диабету.