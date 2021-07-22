Сахарный диабет приобрел масштабы пандемии. Количество больных с каждым годом увеличивается. Сейчас в мире почти 350 млн больных диабетом. По прогнозам специалистов, в 2030 году их будет уже около 420 млн. Все чаще возникает сахарный диабет у детей.

На какие симптомы сахарного диабета нужно обратить внимание родителям, чтобы вовремя начать лечение, рассказывает врач-эндокринолог Дина Крылова.

Различают два типа сахарного диабета: I типа — инсулинозависимый, II типа — лечится препаратами для снижения уровня сахара и диетой с физкультурой.

Маркеры сахарного диабета I типа:

жажда (ребенок часто просит пить)

частое мочеиспускание

чрезмерное похудение

тревожность, раздражительность

при высоком уровне глюкозы — апатия, сонливость

Этот тип диабета развивается достаточно быстро, и при резком повышении уровня глюкозы требует радикальных реанимационных действий. Основная терапия — инъекции инсулина.

Сейчас распространяется по миру эпидемия диабета II типа у детей. Его симптомы:

быстрый набор веса

избыточный вес

ожирение

повышенный аппетит

жажда

частое мочеиспускание.

Если у ребенка есть хотя бы два симптома из приведенных, посоветуйтесь с семейным врачом, или посетите детского эндокринолога.

Не стоит готовить детям сладкие завтраки, например, каши, мюсли, блинчики или оладьи с вареньем, выпечку. Такие завтраки не дадут длительного насыщения. Довольно скоро у ребенка снова будет урчать живот. Также они — прямой путь к диабету.