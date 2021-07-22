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Факты / Lifestyle / Здоровье
Ольга Тетеріна |

В Киеве впервые зафиксировали случаи заражения штаммом Дельта

коронавірус

В Александровской больнице, что в Киеве, впервые зафиксировали случаи заражения штаммом Дельта. Первичным тестированием болезнь подтвердили у шестерых человек.

Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Киева.

Исследования проведены благодаря специально закупленным больницей именно для диагностирования этого штамма реактивам. Пока биоматериал передан для подтверждения в Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины.

По словам директора Департамента здравоохранения Валентины Гинзбург, люди, у которых обнаружили штамм Дельта, разного возраста — от 21 до 73 лет.

— Сейчас мы знаем о штамме Дельта больше не из практики, а из опыта иностранных коллег, с которыми постоянно общаются столичные врачи. Дельта отличается высоким уровнем заразности, более коротким инкубационным периодом и более агрессивным протеканием, — отметила она.

Гинзбург призвала людей вакцинироваться от коронавируса, ведь каждая вакцина от Covid-19, которая зарегистрирована в Украине, способная защитить от тяжелого течения болезни и смерти.

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