В столице уже есть специальные тесты для выявления штамма коронавируса Дельта, который считается более агрессивным.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов 22 июля сообщил начальник главного управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Олег Рубан.

По его словам, тест-системы появились в Киеве с 22 июля.

— Сегодня в Киеве появились тесты, поэтому будут проводить диагностику именно на выявление возбудителя “Дельта”. Что касается пандемии, то действительно, на сегодняшний день Дельта является приоритетным в циркуляции. В Украине он уже около двух месяцев, — заявил глава Госпотребслужбы.

В Украине штамм Дельта появился 14 июля, а 22 июля агрессивную мутацию зафиксировали в Киеве.

Тестирование подтвердило Дельту у шести киевлян в Александровской больнице, сообщили в Департаменте здравоохранения Киева.

Возраст пациентов от 21 до 73 лет, подробнее про штамм коронавируса Дельта в Украине, читайте в материале Фактов ICTV.