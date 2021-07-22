В Индии в течение последних двух месяцев мукормикозом (черной плесенью) заболело более 45 тыс. человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

По их данным, количество заражений достигло пика в мае и июне. Сейчас же заболеваемость существенно снизилась. Наибольшее количество случаев черной плесени зафиксировали в штате Махараштра — 9 348.

Младший министр здравоохранения страны Бхарати Правин Павар отметила, что от этой болезни в Индии уже умерли более 4 200 человек.

Ранее инфекция считалась очень редкой, но во время пандемии количество случаев резко возросло, обычно поражая пациентов после выздоровления от Covid-19. Уровень смертности от нее превышает 50%.

До пандемии в Индии в среднем регистрировали около 20 случаев в год. В зоне риска были люди с сильно ослабленным иммунитетом, высоким уровнем сахара в крови, ВИЧ/СПИД или люди, которые перенесли трансплантацию органов.

Эксперты связывают недавний рост с чрезмерным использованием стероидов для лечения Covid-19. Единственным лекарством, эффективным против грибковой инфекции, является противогрибковая внутривенная инъекция, которая стоит $48.

Врач-бактериолог Жанна Собкова утверждает, что мукормикоз вызывают грибы порядка Mucorales, семейства низших грибов, зигомицетов. Это одна из самых агрессивных и тяжелых грибковых инфекций. Возбудитель поражает любые органы и ткани и стремится к генерализации: патогены попадают в кровь и разносятся по всему организму.

Главные симптомы мукормикоза похожи на те, которые фиксируются во время бронхитов, пневмоний с выделением мокроты, слизи. Также реагирует и желудочно-кишечный тракт — наблюдаются вздутие, боль в желудке и кишечнике, диарея. Кроме того, развивается некроз тканей с характерными для него изменением цвета кожной поверхности и выделением гноя.

Подробнее о симптомах мукормикоза читайте в материале на сайте Факты ICTV.