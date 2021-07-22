Сейчас в Украине не работают 40% созданных пунктов прививок против коронавируса. В частности, по состоянию на 20 июля, на Закарпатье работало только 42 из 213 кабинетов иммунизации.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на своей странице в социальной сети Facebook. По его словам, похожую ситуацию можно наблюдать еще в нескольких регионах.

Например, в Киевской области сейчас работает только 70 из 216 пунктов вакцинации, в Ивано-Франковской области — 44 из 121, в Кировоградской — 46 из 121, Хмельницкой — 28 из 80, Черкасской — 61 из 143, Ровенской — 47 из 122, Харьковской — 74 из 154, Николаевской — 54 из 108, Волынской — 43 из 87 пунктов Covid-прививки.

По словам главы Минздрава, граждане жалуются на то, что медицинские работники отказывают в вакцинации из-за нехватки препаратов против коронавируса. Но на региональных и местных складах сейчас находится более 3,4 млн доз Covid-вакцин. Из них более 961,1 тыс. — препарат CoronaVac.

Министр отметил, что эту вакцину легче хранить и использовать в самых отдаленных местах, поскольку температурный режим хранения препарата позволяет его легко транспортировать.

Ляшко попросил региональных руководителей департаментов здравоохранения организовать развоз вакцин со складов в пункты прививки. В то же время он отметил, что если украинцам отказывают в иммунизации из-за отсутствия препаратов, то они могут звонить в местные департаменты.

Если после этого ничего не изменится, тогда следует известить Минздрав Украины по телефону контакт-центра — 0 800 60 20 19. Украина начала пятый этап вакцинации против коронавируса. Теперь Covid-прививки доступны для всех украинцев в возрасте от 18 лет.