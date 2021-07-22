В Киеве с 22 июля вакцинироваться от коронавируса могут все желающие. Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

По его словам, в Киеве продолжается кампания по вакцинации от Covid-19. Недавно Министерство здравоохранения официально объявило о пятый этап вакцинации, поэтому прививку могут получить все желающие от 18 лет.

Для того чтобы вакцинироваться от Covid-19 необходимо зарегистрироваться через сервис Helsi.me. Человек может выбрать препарат, которым хочет привиться — CoronoVac производства Sinovac Biotech или Spikevax от Moderna.

Где можно вакцинироваться

с 22 июля в центре вакцинации на базе МВЦ;

с 23 июля во всех 117 пунктах прививок, которые развернуты на базе Центров первичной медико-санитарной помощи во всех районах столицы.

— Я призываю всех киевлян позаботиться о своем здоровье и здоровье своих близких и сделать прививку от коронавируса. Потому что сегодня, как вы знаете, мир готовится к следующей волне пандемии, которую прогнозируют уже в начале осени, — отметил Кличко.

В Киеве с 22 по 25 июля в системе Helsi будет проводиться онлайн-запись на вакцинацию от Covid-19 препаратом Moderna.

А с 23 июля можно записаться на вакцинацию до любого пункта прививок на базе медицинских учреждений, независимо от места проживания, регистрации или места приема семейного врача. В приложении Helsi будут также доступны данные о записи – дата, время и номер бригады.

Источник: Виталий Кличко

Фото: КГГА