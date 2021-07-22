Насилие в семье — травматический опыт для женщин и детей. В это время страдает их психологическое и физическое здоровье. Ведь всегда есть существенный риск инвалидизации, а иногда они могут потерять и жизнь.

Когда случаев домашнего насилия в нашей семье еще не было, одним из звоночков стало то, что в порыве гнева мой муж почему-то швырнул в нас с ребенком свой телефон. Я лежала в постели и кормила трехмесячного младенца. Телефон попал ему в голову. Я была потрясена, озадачена и совершенно напугана. Благодаря хорошей реакции рукой я смогла амортизировать падение телефона, и он не нанес никаких повреждений. Но напугана я была ужасно, как и ребенок, который заходился от плача на руках у мамы.

Спустя годы произошел еще один случай домашнего насилия. Я не могла защитить себя, и все, о чем тогда мечтала — убежать с ребенком от насилия. А после того как агрессор успокаивался или уставал и шел спать, приезжала полиция.

Следует помнить: полицейские должны дать вам предписание о запрете общения. Обычно данный срок составляет около 10 дней. Женщина советует за это время заменить замки или собрать вещи и уехать в безопасное место. Следующим шагом должно стать посещение больницы, где вас и ребенка тщательно обследуют. Потому что в шоковом состоянии заметить некоторые травмы невозможно.

Самое страшное, когда ребенок несколько раз становится свидетелем. Он плачет, он кричит, он ужасно напуган, он в опасности. Дети до трех лет могут и не запомнить фактических событий, но на уровне эмоциональной памяти это все равно приведет к некоторой травматизации.

Поэтому стоит обратиться к детскому психологу и провести все необходимые исследования. А дальше — двигаться согласно его рекомендаций, потому что в каждом отдельном случае они будут полностью специфичными.

Теперь, несмотря на то, что мой ребенок внимательный, игривый, заинтересованный, активный в общении с мамой, он не узнает своего папу на фотографиях, боится людей и с трудом привыкает к посторонним людям.

Для меня же это составляет определенные сложности, ведь я не могу в полной мере ресоциализироваться после декрета. Это будет определенной травмой для ребенка, который до сих пор не может ни на секунду выпустить маму из поля зрения, и не может проводить время с другими людьми, такими как няня или воспитательница. Немного комфортнее ей рядом с бабушкой, но ненадолго.

Поэтому для ребенка необходимо создать комфорт, ощущение дома, безопасность, чтобы он рос с уверенностью в том, что защищен и любим. Это те параметры, которые без помощи специалиста может обеспечить мама.

А дальше — работа с детским психологом. Потому что физическое насилие в отношении женщины в семье, в том случае, когда ребенок становится свидетелем, обычно является еще и психологическим насилием в отношении ребенка. И дети страдают от него не меньше, чем взрослые.

Важно отметить и следующий момент. Согласно действующему законодательству, родители равноответственны за ребенка, и каждый из них имеет одинаковые обязанности.

Статья 12 гласит: Родители или лица, их заменяющие, несут ответственность за нарушение прав и ограничение законных интересов ребенка на охрану здоровья, физическое и духовное развитие, обучение, невыполнение и уклонение от выполнения родительских обязанностей в соответствии с законом. В случае отказа от оказания ребенку необходимой медицинской помощи, если это угрожает его здоровью, родители или лица, их заменяющие, несут ответственность по закону.

Поэтому, если вы пережили домашнее насилие и остались вдвоем с ребенком, а отец ребенка не выполняет указанных обязательств, это уже является нарушением закона. Даже если вы не разведены, невыплата средств на содержание ребенка является параметром экономического насилия. Как и отказ в медицинской помощи.

Доказать экономическое насилие значительно сложнее. Но вы должны обезопасить себя, подписав договор с адвокатом, и как в случае с психологом, получить консультацию. И двигаться в соответствии с советами специалистов.

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