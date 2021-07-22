К концу 2021 Евросоюз передаст странам с низким и средним уровнем дохода более 200 млн доз вакцин от коронавируса.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен 22 июля.

По ее словам, ответственность за передачу препаратов возьмет на себя Команда Европы, которая насчитывает в себе 27 стран Европейского союза.

— Команда Европы принимает на себя ответственность за помощь в преодолении вируса во всем мире. Вакцинация является ключом к этому — именно поэтому столь важно предоставить доступ к вакцинам против Covid-19 для всех стран мира. Мы поделимся более 200 млн доз вакцины со странами с низкими и средними доходами до конца текущего года, — заявила фон дер Ляйен.

В сообщении Еврокомиссии отмечается, что именно такое количество вакцин (200 млн доз) третьи страны получат благодаря глобальной инициативе COVAX.

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На сегодняшний день фонд COVAX доставил уже 122 млн доз различных вакцин от коронавируса в 136 стран мира.

Источник: Еврокомиссия