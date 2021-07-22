Европейский союз пожертвовал бедным странам лишь небольшую часть вакцин против Covid-19, которых у него в избытке. В основном это не пользующаяся спросом Covid-вакцина AstraZeneca.

В специальном документе, подготовленном ЕС, говорится о пожертвованных менее 3% из 160 млн доз, которые изначально планировалось отдать развивающимся странам на укрощение глобальной пандемии.

ЕС взял на себя обязательство помочь сделать прививки наиболее уязвимым группам населения во всем мире, но, как и другие богатые страны, государства Евросоюза сосредоточились на закупке прививок для вакцинации исключительно своих граждан, что привело к нехватке вакцин в других странах.

Страны ЕС с общим взрослым населением в 365 млн человек на данный момент получили около 500 млн доз от производителей лекарств и ожидают почти миллиард к концу сентября.

ЕС получил достаточно вакцины, чтобы полностью привить 70% взрослых, в то время как Южная Африка дала только 7% взрослого населения одну дозу, а Нигерия всего лишь 1%.

Многие страны ЕС установили ограничения на использование вакцин AstraZeneca и Johnson&Johnson из-за опасений по поводу чрезвычайно редкого свертывания крови, что снижает возможность их использования.

Франция, безусловно, является основным донором ЕС с точки зрения обещаний. Она обещала 60 млн доз, в основном для Covax без каких-либо предпочтений в отношении их конечного пункта назначения. Однако до сих пор доставила только около 800 тыс. доз, половина из которых пошла в бывшие французские колонии Сенегал, Мавританию и Буркина-Фасо, говорится в документе.