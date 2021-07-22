По данным ВОЗ, в мире более 30% детей испытывают дефицит железа. Чаще всего железодефицитная анемия возникает до пяти лет.

— Именно поэтому Всемирная организация здравоохранения и Минздрав Украины рекомендуют уже в девять месяцев сдать общий анализ крови и проверить уровень ферритина, — советует врач-эндокринолог Дина Крылова. — Поскольку именно в этот период часто случается железодефицитная анемия у детей или латентный дефицит железа.

Латентный дефицит железа — это когда анемии еще нет, показатели гемоглобина и эритроцитов в норме, а уровень ферритина уже снижен. Это состояние требует медикаментозной коррекции.

Конечно, у девочек в возрасте 12-13 лет, когда начинается менструация, эти показатели, а также уровень железа, тоже будут снижены.

Кроме того, развитию железодефицитной анемии способствуют неполноценное питание и проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта.

Поэтому врач советует время от времени проверять уровень ферритина, чтобы не довести ребенка до анемии.

Железо — микроэлемент, необходимый для синтеза гемоглобина, который отвечает за доставку кислорода во все системы, органы и ткани.

Продукты, богатые железом:

белые бобы;

говяжья печень;

чечевица;

яблоки;

шпинат;

картофель;

пшеничные отруби;

семена подсолнечника.

Составляя меню малыша, мама не должна забывать об этих продуктах.