Что такое атеросклероз сосудов?
Атеросклероз сосудов – заболевание, при котором нарушается жировой обмен. В результате на внутренних стенках кровеносных сосудов откладываются липидные бляшки. Со временем они разрастаются, превращаются в соединительную ткань, и просвет сосуда сужается. Из-за чего нарушается кровоток и питание органов. В частности, мозга.
Каковы причины возникновения атеросклероза?
Развитие атеросклероза зависит от таких факторов:
- Наследственность.
- Возраст.
- Малоподвижный образ жизни.
- Несбалансированное, некачественное питание: обилие жирной и жареной пищи, трансжиры, колбасы, копчености.
- Избыточная масса тела.
- Сопутствующие заболевания: сахарный диабет, гипертония, ожирение.
- Вредные привычки: курение, злоупотребление алкоголем.
Симптомы атеросклероза головного мозга
Атеросклероз головного мозга может годами протекать бессимптомно. И проявляться только на поздних стадиях или при острых событиях (инсульт, инфаркт).
Частыми симптомами атеросклероза являются головные боли, шум в ушах, головокружение, нарушение памяти. Они свидетельствуют о том, что просвет кровеносных сосудов уменьшился, а значит, нужно показаться врачу и пройти обследование.
Диагностика атеросклероза
Сначала надо обратиться к семейному врачу или неврологу, который предложит пройти ряд тестов: посмотреть глазами вверх-вниз, закрыть глаза и вытянуть вперед руки.
Врач проверит, нет ли тремора, сохраняет ли пациент равновесие. Попросит коснуться кончиками пальцев кончика носа с закрытыми глазами. При сильных нарушениях в сосудах человек не сможет этого сделать.
Необходимо также сдать анализ крови на липиды и триглицериды.
По показаниям проводится дуплексный скрининг сосудов, ультразвуковая доплерография, МРТ головного мозга.
На основе собранных материалов доктор ставит диагноз и назначает лечение.
Как лечат атеросклероз?
Первое условие успешного лечения – смена образа жизни.
Нужно наладить питание: включить в рацион больше овощей и фруктов. Исключить промышленно обработанные продукты (сладости, колбасы).
Воспользуйтесь правилом здоровой тарелки: половину тарелки занимают овощи, четверть — белки, четверть – углеводы.
Жиры растительные и животные употребляйте в разумных количествах. Пейте достаточное количество воды – до 1,5 л в день.
Старайтесь больше двигаться. 10 тыс. шагов в день – это норма.
На поздних стадиях болезни без медикаментозного лечения не обойтись. Доктор назначает препараты для снижения уровня холестерина и уменьшения воспаления стенок сосудов – статины. Эти достаточно серьезные лекарства назначаются пожизненно. Принимать их нужно без перерыва.
В перечень лекарственных средств входят также препараты для снижения давления, уровня сахара при диабете, для разжижения крови. Если консервативное лечение не дает позитивных результатов, прибегают к хирургическому.