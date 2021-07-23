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Факты / Lifestyle / Здоровье
Лариса Божко |
Атеросклероз сосудов мозга: симптомы и лечение

Атеросклероз сосудов мозга: симптомы и лечение

По статистике, внезапная смерть чаще всего наступает вследствие атеросклероза сосудов сердца или мозга. Что такое атеросклероз сосудов мозга, почему он возникает и как его лечат, Фактам ICTV рассказала врач-терапевт клиники Оберіг Владислава Романюк.

 

 

Что такое атеросклероз сосудов?

Атеросклероз сосудов – заболевание, при котором нарушается жировой обмен. В  результате на внутренних стенках кровеносных сосудов откладываются липидные бляшки. Со временем они разрастаются, превращаются в соединительную ткань, и просвет сосуда сужается. Из-за чего нарушается кровоток и питание органов. В частности, мозга.

Каковы причины возникновения атеросклероза?

Развитие атеросклероза зависит от таких факторов:

  • Наследственность.
  • Возраст.
  • Малоподвижный образ жизни.
  • Несбалансированное, некачественное питание: обилие жирной и жареной пищи, трансжиры, колбасы, копчености.
  • Избыточная масса тела.
  • Сопутствующие заболевания: сахарный диабет, гипертония, ожирение.
  • Вредные привычки: курение, злоупотребление алкоголем.

Симптомы атеросклероза головного мозга

Атеросклероз головного мозга может годами протекать бессимптомно. И проявляться только на поздних стадиях или при острых событиях (инсульт, инфаркт).

Частыми симптомами атеросклероза являются головные боли, шум в ушах, головокружение, нарушение памяти. Они свидетельствуют о том, что просвет кровеносных сосудов уменьшился, а значит, нужно показаться врачу и пройти обследование.

Диагностика атеросклероза

Сначала надо обратиться к семейному врачу или неврологу, который предложит пройти ряд тестов: посмотреть глазами вверх-вниз, закрыть глаза и вытянуть вперед руки.

Врач проверит, нет ли тремора, сохраняет ли пациент равновесие. Попросит коснуться кончиками пальцев кончика носа с закрытыми глазами. При сильных нарушениях в сосудах человек не сможет этого сделать.

Необходимо также сдать анализ крови на липиды и триглицериды.

По показаниям проводится дуплексный скрининг сосудов, ультразвуковая доплерография, МРТ головного мозга.

На основе собранных материалов доктор ставит диагноз и назначает лечение.

Как лечат атеросклероз?

Первое условие успешного лечения – смена образа жизни.

Нужно наладить питание: включить в рацион больше овощей и фруктов. Исключить промышленно обработанные продукты (сладости, колбасы).

Воспользуйтесь правилом здоровой тарелки: половину тарелки занимают овощи, четверть — белки, четверть – углеводы.

Жиры растительные и животные употребляйте в разумных количествах. Пейте достаточное количество воды – до 1,5 л в день.

Старайтесь больше двигаться. 10 тыс. шагов в день – это норма.

На поздних стадиях болезни без медикаментозного лечения не обойтись. Доктор назначает препараты для снижения уровня холестерина и уменьшения воспаления стенок сосудов – статины. Эти достаточно серьезные лекарства назначаются пожизненно. Принимать их нужно без перерыва.

В перечень лекарственных средств входят также препараты для снижения давления, уровня сахара при диабете, для разжижения крови. Если консервативное лечение не дает позитивных результатов, прибегают к хирургическому.

Фото: Depositphotos

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