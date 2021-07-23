Атеросклероз головного мозга может годами протекать бессимптомно. И проявляться только на поздних стадиях или при острых событиях (инсульт, инфаркт).

Частыми симптомами атеросклероза являются головные боли, шум в ушах, головокружение, нарушение памяти. Они свидетельствуют о том, что просвет кровеносных сосудов уменьшился, а значит, нужно показаться врачу и пройти обследование.