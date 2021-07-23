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Вікторія Яснопольська |

Больше антител к Covid-19: ученые предлагают увеличить интервал между дозами Pfizer

коронавирус

Британские исследователи обнаружили, что более длительный интервал между первой и второй дозами вакцины Pfizer-BioNTech заставляет иммунную систему организма вырабатывать больше антител, борющихся с Covid-инфекцией.

Эксперты говорят, что полученные данные подтверждают решение Великобритании о продлении интервалов между дозами по сравнению с первоначальной рекомендацией в три недели.

Мало того, по мнению ученых, перерыв в восемь недель между первой и второй дозами Pfizer-BioNTech — лучший вариант и для защиты от Covid-штамма Дельта.

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Великобритания первоначально увеличила интервал между дозировками до 12 недель в конце 2020 года. Но по мере того, как развивалась программа вакцинации, для всех возрастных групп старше 18 лет предложили делать второй укол через восемь недель.

— Я призываю каждого взрослого получить обе дозы вакцины, защитить себя и окружающих, и с сентября мы хотим предложить миллионам наиболее уязвимых людей ревакцинацию, чтобы гарантировать сохранение этой защиты, — заявил министр по вакцинам Надхим Захави.

Вакцина Pfizer-BioNTech — одна из трех, используемых в настоящее время в Великобритании, наряду с вакцинами, производимыми Oxford-AstraZeneca и Moderna.

Источник: ВВС

Фото: Depositphotos

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