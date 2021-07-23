Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle / Здоровье
Лариса Божко |

Две области Украины не соответствуют зеленой зоне карантина

карантин в україні

Все области Украины на 23 июля по-прежнему находятся в зеленой зоне карантина. Но в двух: Луганской и Ивано-Франковской  показатель госпитализации соответствует красной зоне.

Так, в Ивано-Франковской уровень госпитализации составляет 75%, хотя на день раньше он держался на уровне 12%.

Общее количество госпитализаций с Covid-19 в Луганской области за день выросло на почти на 10% и сейчас составляет 54,1%.

Согласно постановлению Кабинета министров Украины, динамика госпитализированных пациентов с подтвержденным или с подозрением на Covid-19  в зеленой зоне должна быть меньше 50%.

Читайте
Когда и почему в Украине усилят карантин – Ляшко

Ивано-Франковскую и Луганскую области не переводят в красную зону лишь потому, что для этого нужно, чтобы красному уровню соответствовали 2 показателя.

В Минздраве считают вероятным введение очередного локдауна в Украине осенью 2021, но сейчас в стране делают все необходимое, чтобы избежать усиления мероприятий.

Источник: Минздрав

Фото: УНИАН

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка