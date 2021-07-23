Все области Украины на 23 июля по-прежнему находятся в зеленой зоне карантина. Но в двух: Луганской и Ивано-Франковской показатель госпитализации соответствует красной зоне.

Так, в Ивано-Франковской уровень госпитализации составляет 75% , хотя на день раньше он держался на уровне 12% .

Общее количество госпитализаций с Covid-19 в Луганской области за день выросло на почти на 10% и сейчас составляет 54,1%.

Согласно постановлению Кабинета министров Украины, динамика госпитализированных пациентов с подтвержденным или с подозрением на Covid-19 в зеленой зоне должна быть меньше 50%.

Ивано-Франковскую и Луганскую области не переводят в красную зону лишь потому, что для этого нужно, чтобы красному уровню соответствовали 2 показателя.

В Минздраве считают вероятным введение очередного локдауна в Украине осенью 2021, но сейчас в стране делают все необходимое, чтобы избежать усиления мероприятий.