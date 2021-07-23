Израиль 1 июня отменил все карантинные ограничения, но уже 25 июня вернул обязанность носить маски в помещениях, поскольку начался рост заболеваемости. Если в начале июня заболевших было 10-15, то сейчас — до тысячи ежедневно.

В Израиле уже поняли, что штамм Дельта гораздо опаснее исходного, но вакцинация помогает снизить количество тяжелобольных. Сейчас их в больницах менее ста. В Британии, кстати, где привито более 60% взрослого населения, картина такая же.

Однако в странах, где вакцинация продвигается медленно, волна Covid-19 превращается в цунами. Россия буквально тонет: каждый день — антирекорд по зараженным и умершим. В Украине заболеваемость тоже набирает обороты. Будет ли в Израиле объявлен локдаун, власти прямо не отвечают, а обещают отслеживать тяжелые случаи.

— Пока мы считаем, что не достигли количества тяжелых случаев, как в предыдущих волнах, — сказал генеральный директор Министерства здравоохранения Нахман Эш. — Если количество тяжелых больных поставит под угрозу систему здравоохранения, тогда придется предпринять дальнейшие шаги, включая серьезные ограничения.

Сейчас же в Израиле при посещении спортзала, ресторана, массового мероприятия нужно предъявить зеленый паспорт или сертификат о вакцинации, чего почти два месяца никто не требовал.

Таким образом хотят ускорить вакцинацию, темпы которой несколько снизились. Сейчас прививают подростков с 12 лет, и тех, кто еще не был вакцинирован.

Также составлен список стран, куда въезд запрещен из-за роста заболеваемости. В него попали Великобритания, Грузия, Кипр и Турция. Однако власти обсуждают и возможное тотальное ограничение на полеты.

А пока нужно предпринимать все меры предосторожности: носить маски, пользоваться антисептиками, соблюдать дистанцию.

Но главное — вакцинироваться.

За минувшие сутки в Украине Covid-19 подтвержден у 763 человек. Из них 57 детей и 15 медработников. Выздоровели за сутки – 639 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 21 человек. За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 446 человек.