Факты ICTV уже сообщали о намерении народных депутатов запретить продажу алкоголя и сигарет в супермаркетах. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде.

Напомним, что, согласно тексту документа, продажу пива, алкогольных и слабоалкогольных напитков, вина, обычных и электронных сигарет, устройств для курения без сгорания табака и аксессуаров для них предлагают разрешить исключительно в специализированных торговых точках. Где будут продавать только алкоголь и сигареты — и ничего больше.

В законопроекте нет разъяснений, какие цели преследуются этой инициативой. Но давайте будем исходить из посыла, что, якобы, из соображений заботы о здоровье нации.

Так станет ли народ меньше пить и курить, если упомянутый законопроект обретет силу закона? И вообще, можно ли распоряжением сверху заставить людей поменять свои привычки, в том числе и отказаться от не очень здоровых? Прокомментировать эти вопросы Факты ICTV попросили кандидата психологических наук, психолога высшей категории Ирину Шевченко.

— Если специализированных точек продажи алкоголя и табака будет достаточно, и они будут расположены в комфортной близости от потребителей, то с психологической точки зрения тут говорить не о чем, — отметила Ирина Шевченко.

С другой стороны, учитывая уровень доходов от продажи спиртного и сигарет, государство вряд ли ущемит свои выгоды во имя здоровья нации. Тем более, что ни один насильственный запрет никогда не достигал поставленных целей в долговременной перспективе. История изобилует подобными примерами.

Но если все же предположить именно заботу об украинцах, здесь четко сработает психологический механизм, который можно объяснить так: когда чего-то нет, то именно этого очень хочется.

По словам Ирины Шевченко, есть удивительно эффективная методика борьбы с лишним весом, основанная на том, что на начальном этапе пациенту, который очень хочет похудеть, предлагают кушать все, что он пожелает, и в любом количестве.

Уже к концу первого месяца такого лечения происходят удивительные вещи: если человек знает, что у него, к примеру, в морозилке лежат два килограммовых пакета с мороженым, он кладет себе на тарелку всего граммов сто. А зачем больше, думает он, если у меня в запасе вон сколько!

— Примерно так все работает и в случаях с ограничением в том же табаке. Нет сигарет — и курить хочется так, что, кажется, душу продал бы. А есть, ну и ладно, подымлю потом, — объясняет Ирина Шевченко.

По словам психолога, навязанные, искусственно созданные ограничения в чем бы то ни было отлично стимулируют потребительский спрос, стремление достать именно это любым способом, и за любые деньги.