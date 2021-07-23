Дети в мире начали двигаться меньше, больше времени уделяя малоподвижному образу жизни.

По данным научного исследования, опубликованном в журнале The Lancet, физическая активность 80% подростков не соответствует общим рекомендациям ВОЗ.

Большинство детей двигаются меньше одного часа в день, многие из них не ходят в школу пешком и тратят много времени на сидение.

— 60% мальчиков и 56% девочек смотрят телевизор не менее двух часов в день, а 51% мальчиков и 33% девочек играют в видеоигры два часа в сутки или более, — говорится в результатах исследования.

В то же время ситуацию значительно ухудшила пандемия коронавируса. Из-за карантина, дистанционного обучения дома, временного закрытия спортзалов и ограничения работы площадок эта ситуация обострилась.

Но для того, чтобы оставаться здоровыми, необходимо ежедневно уделять время физической активности, кардионагрузкам и силовым упражнениям.

Дети должны двигаться значительно больше взрослых, это позволит им вырасти здоровыми и избежать ряда проблем со здоровьем в будущем.

Источник: The Lancet