В мире продолжает распространяться коронавирус, на планете выявили уже более 193,6 млн случаев болезни. В Украине по состоянию на 23 июля 2021 года их количество — 2 247 419.

С начала пандемии болезнь унесла жизни более 4,1 млн граждан, в Украине — 52 811 человек.

Коронавирус в Украине

В Украине не улучшается эпидситуация, в стране выявили 763 новых случая коронавируса, что больше, чем днем ранее. Кроме того, уже две области не соответствуют показателям зеленой зоны карантина.

В Ивано-Франковской области уровень госпитализации составляет 75%, в Луганской — 54,1%.

Страна продолжает готовиться к распространению более опасного штамма Дельта. В Киеве уже есть специальные тесты для его выявления, сообщил начальник главного управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Олег Рубан.

Также граждан призывают активно вакцинироваться. Опыт других стран показывает, что штамм Дельта не так активно распространяется среди привитых людей.

Коронавирус в мире

23 июля стало известно, что европейский регулятор EMA одобрил вакцину от коронавируса Spikevax производства компании Moderna для иммунизации подростков от 12 до 17 лет.

Теперь уже две вакцины, Moderna и Pfizer, можно использовать для иммунизации детей.

А в мире для вакцинированных людей начинают вводить дополнительные ослабления. Например, в Италии с 6 августа только жителям, получившим две дозы вакцины, можно посещать стадионы, массовые мероприятия.