Этой зимой может возникнуть новый вариант коронавируса.

О такой возможности предупредил глава научного совета при президенте Франции, профессор Жан-Франсуа Дельфреси.

— Мы, вероятно, получим новый вариант в течение зимы, — отметил Жан-Франсуа Дельфреси.

Однако он не спрогнозировал, каким будет этот вариант, спровоцирует ли он ухудшение эпидситуации. Но, по его словам, коронавирус имеет довольно ограниченный потенциал для мутаций.

— Следующие несколько лет серьезным вызовом будет то, как мы будем сосуществовать в рамках двух миров — стран, где прошла вакцинация, и государств, где она не проводилась, — добавил спикер.

О том, что мир столкнется с новыми вариантами коронавируса, предупреждают и другие ученые из разных стран. По данным ВОЗ, чем активнее вирус будет распространяться, чем больше будет возникать возможностей для мутаций.

Новые штаммы могут быть в разы опаснее, чем индийский, который спровоцировал значительное ухудшение эпидситуации весной 2021 года в Индии.

Поэтому нужно активно вакцинироваться и продолжать придерживаться карантинных мер.