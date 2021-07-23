Секс не с тем партнером иногда может негативно влиять не только на настроение, общее самочувствие, но и на физическое состояние человека и провоцировать ряд проблем со здоровьем. Такая ситуация возникает тогда, когда между парой возникло напряжение в отношениях, есть какие-то обиды и неразрешенные ситуации.

О том, когда это бывает, и как с этим бороться, Фактам ICTV рассказала сексолог и психолог Анастасия Билозор.

— Давайте для начала разберемся, что такое хороший и плохой секс. Хороший секс — это не только оргазм и разнообразие поз, это когда у обоих партнеров есть взаимная страсть и влечение, уважение и желание сделать приятно не только себе, но и партнеру. Плохой секс — это про механические фрикции, без чувств и эмоций, это мысли о том, скорей бы оргазм и чтоб это все уже закончилось. Если в отношениях пары нет чувства близости, взаимного желания, эмоциональной связи, то интимная близость может не только не доставлять никаких приятных ощущений, но и негативно влиять на состояние здоровья, — говорит Анастасия Билозор.

При этом от этого могут страдать как женщины, так и мужчины.

— Это психологическое насилие над своим телом, над своей психикой, над своими желаниями. Женщины могут страдать от ряда проблем с мочеполовой системой: молочницы, цистита, поликистоза и даже от бесплодия, — добавляет психолог.

Ожирение также может быть следствием того, что женщина живет с мужчиной, который ей обидел, или между парой есть неразрешенные конфликты.

— Это все на уровне психосоматики. Женщина может начать заедать эту проблему. Еда откладывается в виде жира в боках, животе. Срабатывает защитный механизм организма — сделать все, чтобы стать некрасивой и нежеланной для этого мужчины, — продолжает эксперт.

При этом у мужчин тоже могут быть проблемы со здоровьем.

— Секс с женщиной, к которой он не испытывает симпатии, любви и желания, может привести к проблемам с эрекцией, простатой, воспалительным процессам, — комментирует Анастасия Билозор.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Билозор Психолог (@anastasiiabilozor)

Если фиксируются такие проблемы со здоровьем, а физиологических предпосылок нет, нужно задуматься о своем психическом состоянии и проблемах в отношениях. При этом не нужно рубить с плеча, а попробовать решить их самостоятельно или с помощью специалиста.

— Я за то, что нужно попробовать разобраться в том, что пошло не так. Люди же привлекли друг друга, полюбили, интерес был, но в какой-то момент что-то пошло не так, из-за чего негатива стало больше, чем позитива. Нужно обсудить это и понять, готовы ли люди возобновить отношения, — добавляет психолог.

Если не удается решить сложившуюся ситуацию ни самостоятельно, ни с помощью специалистов, то правильным вариантом будет расстаться, чтобы не мучать друг друга.