Уровень заболеваемости индийским штаммом коронавируса (Дельта) среди людей, которых вакцинировали, значительно ниже, чем среди тех, кто не получил прививку.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

— Во время вспышки пандемии, которую вызвал штамм Дельта, уровень заболеваемости среди вакцинированных крайне низок. Вакцинация защищает от тяжелого течения болезни, — отметил Михаил Радуцкий, ссылаясь на опыт США и стран Западной Европы, где бушует вариант.

Кроме того, он сообщил об очередном рекорде количества прививок в Украине за сутки.

По его информации, за минувшие сутки в Украине уколы против вируса получили почти 140 тыс. людей.

— Всего с начала кампании вакцинированы около 3 млн украинцев. Завершили курс прививок 1,6 млн граждан, — добавил глава.

В то же время в стране продолжают наращивать темпы вакцинации от коронавируса. Кампания продолжается с конца февраля 2021 года. Первые три месяца прививки делали очень медленно, однако в июне ситуация значительно улучшилась.

Источник: Михаил Радуцкий