В селе Яблоница Ивано-Франковской области 16 детей и двое взрослых отравились во время пребывания в детском спортивном лагере в комплексе Тайна Карпат.

По данным Госпродпотребслужбы, они прибыли в комплекс 17 июля, информация об отравлении поступила 22 июля в 15.30.

Всего на отдых приехали 215 детей от 6 и до 16 лет, а также взрослые — 22 родителей и 11 тренеров из Харьковской, Черниговской, Сумской, Винницкой и Киевской областей.

У 18 из них обнаружили острый гастроэнтерит, их госпитализировали с жалобами на температуру 37-37,6°, общую слабость, рвоту, боли в животе, диарею.

По состоянию на 8.00 23 июля их состояние удовлетворительное.

В то же время специалисты Госпродпотребслужбы начали эпидрасследование и установили 62 нарушения, которые могли привести к возникновению вспышки. Выяснилось, что заведение не имело документов, позволяющих принимать детей, не проводило дезинфекционные меры в помещениях.

Кроме того, в обеденных залах фиксировалась нехватка площадей, а на кухне — несоблюдение санитарных требований к хранению продуктов питания, нарушения при их кулинарной обработке.

Сейчас готовят распоряжение о временном прекращении работы заведения сроком на 10 дней до устранения выявленных нарушений.

Источник: Главное управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области