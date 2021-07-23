В ЕС регулятор EMA одобрил вакцину от коронавируса Spikevax производства компании Moderna для иммунизации подростков от 12 до 17 лет.

Соответствующее решение приняли 23 июля 2021 года.

— Вакцина Moderna рекомендована для активной иммунизации для предотвращения коронавируса, вызванного SARS-CoV-2, лиц от 12 лет и старше, — говорится на сайте EMA.

В то же время детальных рекомендаций орган пока не предоставляет.

Они будут описаны в обновленном обзоре характеристик препарата, отмечается в сообщении.

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Вакцина Moderna используется в мире для прививки людей от коронавируса. Этот препарат создала американская компания.

В июля 2021 года Украина получила более 2 млн доз вещества. Их предоставило правительство США через глобальный фонд COVAX.

Вещество уже распределили в регионах, сейчас проходит иммунизация. В то же время ранее вещество позволяли использовать только для прививки взрослого населения.

Сейчас в мире еще одна вакцина может использоваться для детей от 12 лет — вещество компании Pfizer.

Источник: EMA