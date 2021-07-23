Правительство Италии изменило принципы работы так называемого зеленого пропуска, который содержит информацию о вакцинации от Covid-19.

С 6 августа только жителям Италии, получившим две дозы вакцины, можно посещать стадионы, массовые мероприятия, театры, кинотеатры, музеи, бассейны, тренажерные залы, а также бары и рестораны. Причем на открытых террасах заведений общественного питания зеленый пропуск не потребуется.

Итальянские ночные клубы пока остаются закрытыми.

Зеленый пропуск не понадобится также в общественном транспорте, на рабочих местах и в школах.

Подобные меры были приняты, чтобы ускорить вакцинацию населения. До этого решения зеленый пропуск нужен был только для зарубежных поездок и посещения футбольных матчей или музыкальных фестивалей, а также свадеб.

В зеленом пропуске указаны данные о полной вакцинации, наличии негативного теста на коронавирус или о перенесенном Covid-19. В Италии его ввели в июне.

По данным СМИ, в Италии вакцинировано лишь 45% жителей.

Covid-сертификаты вводят по всему миру. Канаду полностью вакцинированные от коронавируса иностранцы смогут посетить с туристической целью уже с 7 сентября. В Англии для входа в ночные клубы и некоторые другие учреждения нужно будет подтвердить введение двух доз вакцины против Covid-19.

Источник: Corriere della Sera.