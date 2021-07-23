Ученые из сразу нескольких университетов Великобритании провели масштабное исследование с целью понять причины тяжелейших осложнений и летальных исходов после перенесенного Covid-19, которые наблюдаются у половины пациентов, перенесших инфекцию.

Исследование проводилось в 302 медицинских учреждениях Великобритании. В нем приняли участие больше 80 тыс. пациентов, госпитализированных с подозрением или с подтвержденной инфекцией SARS-CoV-2.

Средний возраст пациентов составлял 71 год, большинство из которых составляли мужчины (56%). У 81% пациентов изначально были сопутствующие заболевания.

В исследовании оценивалась частота госпитальных неврологических, сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных, сложных респираторных заболеваний, острых повреждений почек и других системных осложнений. Испытание также изучило способность пациента к самообслуживанию.

Медсестры и студенты-медики собирали данные через определенные промежутки времени: при поступлении, на второй, третий и девятый дни пребывания в больнице, и при выписке, или на 28 день, если выписки не было.

Исследование относительно пациентов, включенных в окончательный анализ, показало, что около 32% умерли во время испытания, а примерно у 44% выживших было хотя бы одно осложнение.

Частота возникновения хотя бы одного осложнения варьировала от 27% у пациентов в возрасте 19–29 лет без сопутствующих заболеваний до 58% у пациентов 60–69 лет с двумя или более основными состояниями.

— Осложнения Covid-19 затрагивают почти все группы госпитализированных в больницу. Хотя люди старше 50 лет подвергались наибольшему риску развития осложнений, у людей в возрасте до 50 лет также очень высока вероятность развития осложнений, что было довольно неожиданным пониманием, — отметил соавтор исследования из Эдинбургского университета Томас Дрейк.

По его словам, чаще всего возникали почечные, сложные респираторные, системные осложнения, а также развились сердечно-сосудистые, печеночные, желудочно-кишечные и неврологические осложнения.

Источник: MedicalNewsToday