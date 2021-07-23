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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

От €10 за уколы: в Греции анонсировали выплаты для медиков за Covid-вакцинацию

Коронавірус, вакцинація

В Греции анонсировали дополнительные бонусы для медиков, которые принимают участие в кампании вакцинации от коронавируса.

В стране хотят платить специалистам за каждый сделанный укол.

Врачи будут получать €10 за каждое назначение вакцинации. За прививку, которую они провели на их рабочем месте, они получат по €20.

Если же специалисту пришлось выезжать на дом для иммунизации человека, который не смог добраться до пункта прививки из-за болезни или инвалидности, то ему выплатят за раз €50.

Правительство Греции приняло такое решение, чтобы ускорить процесс общенациональной вакцинации граждан на фоне активного распространения более опасного штамма коронавируса Дельта.

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Вариант Дельта весной 2021 года спровоцировал вспышку заболеваемости в Индии. Там фиксировалось увеличение суточного прироста больных и количества летальных случаев.

Позже эта мутация распространилась в других странах, однако специалисты отмечают, что вакцинация от коронавируса помогает избежать значительного ухудшения эпидситуации. Уровень заболеваемости среди вакцинированных значительно ниже.

Источник: Ekathimerini

Фото: Depositphotos

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