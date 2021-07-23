В Индонезии мужчина, больной коронавирусом, проник на борт самолета, переодевшись женщиной и использовав документы своей жены.

Его не пустили на рейс из-за того, что у него подтвердили позитивный ПЦР-тест.

Однако он решил перехитрить сотрудников авиакомпании. Мужчина надел никаб (мусульманский головной убор для женщин) и использовал документы своей жены, у которой тест был отрицательный.

Ситуация произошла на рейсе индонезийской компании Citilink, самолет направлялся из столицы Джакарты в город Тернате.

Мужчину, возможно, и не рассекретили бы, если бы в самом самолете он не снял головной убор. Пассажир пошел в уборную в нем, а вышел уже без никаба, это заметила одна из стюардесс.

Женщина сообщила об инциденте другим сотрудникам авиакомпании.

Сразу же после приземления мужчину задержали, сейчас он находится на самоизоляции дома.

После истечения этого срока против него возбудят дело за нарушение эпидемических норм.