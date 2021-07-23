Отравились в кафе: как подать жалобу и добиться компенсации

Лето — время не только для отпусков, развлечений и отдыха. Именно летом медики фиксируют пик отравлений. В Ивано-Франковской области семеро детей попали в больницу. Отравились лагерной едой. А в Харькове почти сотне людей стало плохо после суши из ресторана. И таких случаев немало.
В общем Госпродпотребслужба говорит о 500 случаях пищевой интоксикации во всей Украине с наступлением жары. Причин две: скоропортящиеся продукты и антисанитария в заведениях питания. Впрочем, кафе редко хотят признавать свою ответственность. Как же доказать вину заведения и получить компенсацию за отравление? Все по полочкам мы разложили в этой статье.
Когда отравились
Внешне она истощена, с бледным цветом лица. Уже неделю киевлянка Карина не может ничего есть. Ее максимум — это сухари, вода и огромный пакет таблеток. А до этого была капельница.
Так закончился ее отдых с подругами на Прикарпатье в начале июля. В последний день путешествия перед поездом в Ивано-Франковске девушки поели в кафе Десятка. Карина заказала теплый салат с курицей, ее подруги тоже решили пообедать, казалось бы, безвредными салатами с лососем и телятиной.
Девушкам стало плохо уже в поезде. Тошнота, рвота и высокая температура — типичные признаки пищевого отравления. В таком состоянии они ехали до самого Киева. По прибытию на вокзал Карине поставили капельницу, а ее подругу госпитализировали.
— Я не могла ни есть, ни пить, ничего не усваивалось. Поставили мне диагноз — острый гастроэнтерит, или тяжелое отравление, как и моим подругам, — говорит девушка.
Девушки, когда более-менее пришли в себя, написали жалобу в социальной сети на официальной странице заведения Десятка.
В ответ администратор даже не извинился и заверил, что продукты у них высокого качества.
Что дальше?
В этой истории девушки должны обратиться не непосредственно в кафе, а в государственные органы, говорит председатель Союза потребителей Украины Максим Несмеянов.
— Зачем они им писали? Это просто слова, которые ничего не значат, — отметил он.
Максим рассказал поэтапно, как доказать вину заведения, в котором вы отравились:
- Вызовите скорую помощь, чтобы документально зафиксировать факт, что вы действительно отравились.
- Напишите жалобу в Госпродпотребслужбу того города, в котором расположено заведение.
- Подавайте в суд на заведение.
— Госпродпотребслужба после проверки заведения, если там действительно есть нарушения, должна предоставить вам об этом документы. И здесь уже начнет работать причинно-следственная связь. Вы можете прийти в кафе, показать документ от Госпродпотребслужбы, выписку со скорой и чек, если сохранили. Хотя он играет незначительную роль в этой истории, потому что не является фискальным.
Все это показываете представителю кафе и говорите: Будем решать в судебном или досудебном порядке? В судебном вы заплатите сбор, и еще я выставлю моральный ущерб, — объясняет специалист.
Как правильно писать жалобу?
Чтобы доказать факт отравления в общественном заведении, надо правильно написать жалобу в Госпродпотребслужбу. Максим Несмеянов советует прописывать все тщательно до мелочей.
— Описывать нужно все! Например: отказались предоставить документы на продукты, отказались помочь, нет уголка потребителя, не выдавали чеки, нарушены эпидемиологические меры, не носят маски, нет санитайзера. Все, что увидели, максимально прописывайте. Почему? А потому что Госпродпотребслужба точно выйдет и все начнет проверять, — добавляет он.
А еще в жалобе обязательно надо указать, какие блюда пробовали, в каком заведении, указать его адрес и владельца. Просто написать название кафе мало, надо указать, кому оно принадлежит — то ли обществу, то ли ФЛП.
Наказание
Во время инспекции Госпродпотребслужба в любом случае проверит ваши слова. Если во время инспектирования окажется наличие источника инфекции, к субъекту хозяйствования будут применены санкции, а у граждан будет основание обратиться в суд о возмещении убытков на лекарства.
Санкции предусматривают несколько этапов. В случае, если нарушения не угрожают жизни и здоровью потребителей, инспектор ограничивается составлением предписания, и не налагается штраф.
В случае, если обнаружены существенные нарушения, возможно наложение штрафа и остановка работы предприятия. В зависимости от нарушений штраф может составить от 3 до 50 минимальных заработных плат, рассказывает начальник отдела государственного контроля безопасности пищевых продуктов Госпродпотребслужбы Юрий Миркеев.
И добавляет, что чек или квитанцию с мобильного банка все же лучше сохранить.
— Когда есть перечень пищевых продуктов, которые граждане пробовали, соответственно в этом направлении отбираются образцы, исследуется персонал, потому что он тоже может быть носителем сальмонеллеза или стафилококка.
Обратить внимание еще хочу: пожалуйста, перед тем как вы покупаете или заказываете тот или иной продукт, обращайте внимание, как он хранится, в каких условиях готовится и подается. Соответственно защищайте себя хотя бы такими действиями, — говорит он.
В службе говорят, что с началом летнего периода и жары количество жалоб возросло. Люди заражаются сальмонеллезом.
Вот, например, во Львовской области госпитализирован 21 человек после ужина в ресторане Панский книш. Все они ели три совместных блюда: с курицей, яйцом и красной рыбой. Сейчас проводится расследование, в каком продукте была сальмонелла. Ведь именно через некачественные продукты она и передается.
Стоп-продукты
В категорию опасных, скоропортящихся в жару попадает рыба, мясо и молочные изделия. Ни в коем случае не покупайте их на стихийных рынках, а в магазинах внимательно присматривайтесь к внешнему виду. Испорченное мясо воняет, со слизью. Свежее имеет розовый или беловатый оттенок.
Касательно рыбы. У свежей жабры красные, чешуя блестит. Испорченная рыба липкая, чешуи мало, раздутое брюхо.
Выдать испорченное молоко могут сгустки в нем. Их можно увидеть на дне бутылки, если взболтать.
И главное правило выбора продуктов: обязательно попросите маркировку, где будет написано, до какой даты он пригоден.
Летом продажи падают, просроченные продукты могут быть везде. Если вы отравились магазинной едой, весомым доказательством является фискальный чек.
В истории Карины и ее подруг, которые отравились в кафе, чека будет мало. Девушки уже написали жалобу в Госпродпотребслужбу, и очень надеются, что представители кафе Десятка хотя бы извинятся.