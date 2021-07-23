Отравились в кафе: как подать жалобу и добиться компенсации

Лето — время не только для отпусков, развлечений и отдыха. Именно летом медики фиксируют пик отравлений. В Ивано-Франковской области семеро детей попали в больницу. Отравились лагерной едой. А в Харькове почти сотне людей стало плохо после суши из ресторана. И таких случаев немало.

В общем Госпродпотребслужба говорит о 500 случаях пищевой интоксикации во всей Украине с наступлением жары. Причин две: скоропортящиеся продукты и антисанитария в заведениях питания. Впрочем, кафе редко хотят признавать свою ответственность. Как же доказать вину заведения и получить компенсацию за отравление? Все по полочкам мы разложили в этой статье.

Когда отравились

Внешне она истощена, с бледным цветом лица. Уже неделю киевлянка Карина не может ничего есть. Ее максимум — это сухари, вода и огромный пакет таблеток. А до этого была капельница.

Так закончился ее отдых с подругами на Прикарпатье в начале июля. В последний день путешествия перед поездом в Ивано-Франковске девушки поели в кафе Десятка. Карина заказала теплый салат с курицей, ее подруги тоже решили пообедать, казалось бы, безвредными салатами с лососем и телятиной.

Девушкам стало плохо уже в поезде. Тошнота, рвота и высокая температура — типичные признаки пищевого отравления. В таком состоянии они ехали до самого Киева. По прибытию на вокзал Карине поставили капельницу, а ее подругу госпитализировали.

— Я не могла ни есть, ни пить, ничего не усваивалось. Поставили мне диагноз — острый гастроэнтерит, или тяжелое отравление, как и моим подругам, — говорит девушка.

Девушки, когда более-менее пришли в себя, написали жалобу в социальной сети на официальной странице заведения Десятка.

В ответ администратор даже не извинился и заверил, что продукты у них высокого качества.

Что дальше?

В этой истории девушки должны обратиться не непосредственно в кафе, а в государственные органы, говорит председатель Союза потребителей Украины Максим Несмеянов.

— Зачем они им писали? Это просто слова, которые ничего не значат, — отметил он.

Максим рассказал поэтапно, как доказать вину заведения, в котором вы отравились:

Вызовите скорую помощь, чтобы документально зафиксировать факт, что вы действительно отравились.

Напишите жалобу в Госпродпотребслужбу того города, в котором расположено заведение.

Подавайте в суд на заведение.

— Госпродпотребслужба после проверки заведения, если там действительно есть нарушения, должна предоставить вам об этом документы. И здесь уже начнет работать причинно-следственная связь. Вы можете прийти в кафе, показать документ от Госпродпотребслужбы, выписку со скорой и чек, если сохранили. Хотя он играет незначительную роль в этой истории, потому что не является фискальным. Все это показываете представителю кафе и говорите: Будем решать в судебном или досудебном порядке? В судебном вы заплатите сбор, и еще я выставлю моральный ущерб, — объясняет специалист.

Как правильно писать жалобу?

Чтобы доказать факт отравления в общественном заведении, надо правильно написать жалобу в Госпродпотребслужбу. Максим Несмеянов советует прописывать все тщательно до мелочей.

— Описывать нужно все! Например: отказались предоставить документы на продукты, отказались помочь, нет уголка потребителя, не выдавали чеки, нарушены эпидемиологические меры, не носят маски, нет санитайзера. Все, что увидели, максимально прописывайте. Почему? А потому что Госпродпотребслужба точно выйдет и все начнет проверять, — добавляет он.

А еще в жалобе обязательно надо указать, какие блюда пробовали, в каком заведении, указать его адрес и владельца. Просто написать название кафе мало, надо указать, кому оно принадлежит — то ли обществу, то ли ФЛП.

Вместо поста в соцсети. Как добиться компенсации после отравления в кафе / 2 фотографии

Наказание

Во время инспекции Госпродпотребслужба в любом случае проверит ваши слова. Если во время инспектирования окажется наличие источника инфекции, к субъекту хозяйствования будут применены санкции, а у граждан будет основание обратиться в суд о возмещении убытков на лекарства.

Санкции предусматривают несколько этапов. В случае, если нарушения не угрожают жизни и здоровью потребителей, инспектор ограничивается составлением предписания, и не налагается штраф.

В случае, если обнаружены существенные нарушения, возможно наложение штрафа и остановка работы предприятия. В зависимости от нарушений штраф может составить от 3 до 50 минимальных заработных плат, рассказывает начальник отдела государственного контроля безопасности пищевых продуктов Госпродпотребслужбы Юрий Миркеев.

И добавляет, что чек или квитанцию ​​с мобильного банка все же лучше сохранить.

— Когда есть перечень пищевых продуктов, которые граждане пробовали, соответственно в этом направлении отбираются образцы, исследуется персонал, потому что он тоже может быть носителем сальмонеллеза или стафилококка. Обратить внимание еще хочу: пожалуйста, перед тем как вы покупаете или заказываете тот или иной продукт, обращайте внимание, как он хранится, в каких условиях готовится и подается. Соответственно защищайте себя хотя бы такими действиями, — говорит он.

В службе говорят, что с началом летнего периода и жары количество жалоб возросло. Люди заражаются сальмонеллезом.

Вот, например, во Львовской области госпитализирован 21 человек после ужина в ресторане Панский книш. Все они ели три совместных блюда: с курицей, яйцом и красной рыбой. Сейчас проводится расследование, в каком продукте была сальмонелла. Ведь именно через некачественные продукты она и передается.

Стоп-продукты

В категорию опасных, скоропортящихся в жару попадает рыба, мясо и молочные изделия. Ни в коем случае не покупайте их на стихийных рынках, а в магазинах внимательно присматривайтесь к внешнему виду. Испорченное мясо воняет, со слизью. Свежее имеет розовый или беловатый оттенок.

Касательно рыбы. У свежей жабры красные, чешуя блестит. Испорченная рыба липкая, чешуи мало, раздутое брюхо.

Выдать испорченное молоко могут сгустки в нем. Их можно увидеть на дне бутылки, если взболтать.

И главное правило выбора продуктов: обязательно попросите маркировку, где будет написано, до какой даты он пригоден.

Летом продажи падают, просроченные продукты могут быть везде. Если вы отравились магазинной едой, весомым доказательством является фискальный чек.

Вместо поста в соцсети. Как добиться компенсации после отравления в кафе / 2 фотографии

В истории Карины и ее подруг, которые отравились в кафе, чека будет мало. Девушки уже написали жалобу в Госпродпотребслужбу, и очень надеются, что представители кафе Десятка хотя бы извинятся.