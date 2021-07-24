Желая похудеть, некоторые так и не начинают этот процесс, опасаясь изнурительных диет и дней напролет в спортзале.
Однако лишний вес можно сбросить без этого, а лишь изменив свои повседневные привычки.
Привычки, которые помогают худеть
- Не сидите на диете
Ограничение рациона чревато срывами в будущем и набором лишних килограммов. Дефицит калорий грозит потерей мышечной массы, в то же время сильные мышцы нужны для того, чтобы сжигать висцеральный жир.
- Не ограничивайте жиры в рационе
Здоровые растительные и животные жиры нужны человеку для нормального функционирования организма. Растительные масла, орехи, семена, авокадо и яичный желток помогут насытить организм и избежать постоянного переедания.
- Научитесь есть медленно
Чувство насыщения приходит не сразу, поэтому стоит научиться есть медленно. Это поможет уменьшить количество еды.
- Планируйте рацион
Планирование и приготовление блюд заранее поможет сделать рацион сбалансированным и избежать спонтанных приемов пищи.
- Белок также нужен
Белковая еда нужна организму для нормального функционирования. Мясо, рыба и яйца обогатят организм полезными веществами и позволят дольше оставаться сытым.
- Оставайтесь активными
Движение — это жизнь и залог потери лишних калорий. Это позволит тренировать тело и дольше оставаться стройным.
- Меньше телевизора и ноутбука
Во время просмотра любимых сериалов и передач человек малоактивен. Кроме того, у многих есть привычка лакомиться чем-нибудь вкусным в это время, что способствует набору лишнего веса.
Источник: Eat This, Not That