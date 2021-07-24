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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Без диеты и спортзала: топ-7 привычек, которые помогают худеть

похудение, диета, талия

Желая похудеть, некоторые так и не начинают этот процесс, опасаясь изнурительных диет и дней напролет в спортзале.

Однако лишний вес можно сбросить без этого, а лишь изменив свои повседневные привычки.

Привычки, которые помогают худеть

  • Не сидите на диете

Ограничение рациона чревато срывами в будущем и набором лишних килограммов. Дефицит калорий грозит потерей мышечной массы, в то же время сильные мышцы нужны для того, чтобы сжигать висцеральный жир.

  • Не ограничивайте жиры в рационе

Здоровые растительные и животные жиры нужны человеку для нормального функционирования организма. Растительные масла, орехи, семена, авокадо и яичный желток помогут насытить организм и избежать постоянного переедания.

  • Научитесь есть медленно

Чувство насыщения приходит не сразу, поэтому стоит научиться есть медленно. Это поможет уменьшить количество еды.

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  • Планируйте рацион

Планирование и приготовление блюд заранее поможет сделать рацион сбалансированным и избежать спонтанных приемов пищи.

  • Белок также нужен

Белковая еда нужна организму для нормального функционирования. Мясо, рыба и яйца обогатят организм полезными веществами и позволят дольше оставаться сытым.

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  • Оставайтесь активными

Движение — это жизнь и залог потери лишних калорий. Это позволит тренировать тело и дольше оставаться стройным.

  • Меньше телевизора и ноутбука

Во время просмотра любимых сериалов и передач человек малоактивен. Кроме того, у многих есть привычка лакомиться чем-нибудь вкусным в это время, что способствует набору лишнего веса.

Источник: Eat This, Not That

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