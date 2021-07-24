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Анастасія Рогожінська |

Один человек умер и 226 заразились: статистика коронавируса в Киеве за 24 июля

коронавирус

По состоянию на субботу, 24 июля, Киев продолжает лидировать по заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки в столице зафиксировано 194 новых случая Covid-19.

Больше всего заболевших было в Соломенском (50), Святошинском (31) и Оболонском (29) районах Киева.

Организм одного из жителей столицы не смог справиться с болезнью, и он скончался. Всего с начала пандемии умерли 5 225 киевлян.

За последние 24 часа госпитализировано 33 жителя столицы с подтвержденным коронавирусом и еще 22 с пневмониями и подозрением на Covid-19, тогда как 173 человека выздоровели от инфекции и были выписаны из больниц, доведя общее число переболевших до 208 503.

Заболевших в сутки

  • 112 женщин в возрасте от 20 до 90 лет;
  • 62 мужчины в возрасте от 20 до 82 лет;
  • девять девочек от 7 месяцев до 17 лет;
  • 11 мальчиков от 2 месяцев до 14 лет.

Коронавірус в Києві за 24 липня

Симптомы коронавирусаЕсли вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не касаться руками лица;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чихания и кашля)
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появления других симптомов.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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