Карантин в Украине и мире — главные новости о коронавирусе за 24 июля 2021

По данным ВОЗ, более 192,2 млн людей во всем мире заболели коронавирусом. От опасного заболевания погибли более 4,1 млн человек. Больницы в Тунисе переполнены, а в Австралии людям запретили выходить из дома, надеясь на уменьшение количества новых случаев.

Правительство стран вводит новые ограничения, чтобы сдержать вспышку Covid-19, однако это не всегда помогает. Факты ICTV собрали главные новости о коронавирусе в Украине и мире за 24 июля.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 24 июля, в Украине зафиксировали 745 новых случаев коронавируса. В частности, заболел 51 ребенок и 20 медицинских работников.

За последние сутки госпитализировали 395 украинцев и зафиксировали 24 летальных исходов от осложнений опасного заболевания, однако выздоровели 394 человека.

За все время пандемии Covid-19 в Украине заболели 2 248 164 людей. Среди них 2 184 036 украинцев смогли преодолеть болезнь.

Коронавирус в мире

В Австралии вспыхнули акции протеста против новых ограничений, направленных на сдерживание распространения коронавируса. Дело в том, что правительство намерено призвать людей не выходить из своих домов около месяца.

Такое ограничение вызвало массу протестов среди граждан. Местное население вышло на мирные митинги с просьбой отменить эту инициативу.

В Японии организаторы Олимпийских игр 2020 заявили, что еще один спортсмен, который должен был участвовать в соревнованиях в Токио, получил положительный результат теста на коронавирус. Местное правительство может закрыть Олимпиаду, если количество случаев Covid-19 среди участников игр будет увеличиваться.

В Тунисе за последние сутки 317 жителей умерли от заболевания — это самое большое количество жертв Covid-19 с начала пандемии на территории государства. В стране обнаружили 5 624 новых случаев коронавируса. Правительство выразило обеспокоенность относительно распространения болезни.

Местные больницы заполнены, медики сообщают о нехватке аппаратов искусственной вентиляции легких, а кампания вакцинации в Тунисе медленно продвигается.