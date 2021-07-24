За прошедшие сутки в Украине диагностировано 745 новых случаев коронавируса. Среди заболевших 51 ребенок и 20 медицинских работников.

В больницы за 24 часа попали 395 украинцев, а 394 человека выздоровели и были выписаны. К сожалению, 24 человека не смогли справиться с последствиями Covid-19 и скончались.

Всего в Украине с начала пандемии коронавируса заболели 2 248 164 граждан страны, из которых 2 184 036 выздоровели, а 52 835 человека умерли.

Оперативную статистику коронавируса в Украине читайте в материале Фактов ICTV.

Коронавирус в регионах

Наибольшее число больных за прошедшие сутки было зафиксировано в Днепропетровской (58), Херсонской (54), Сумской (42) и Львовской (42) областях, а также в самом Киеве (194).

г. Киев — 194;

Винницкая область — 14;

Волынская область — 1;

Днепропетровская область — 58;

Донецкая область — 30;

Житомирская область — 3;

Закарпатская область — 6;

Запорожская область — 24;

Ивано-Франковская область — 6;

Киевская область — 30;

Кировоградская область — 5;

Луганская область — 30;

Львовская область — 42;

Николаевская область — 30;

Одесская область — 38;

Полтавская область — 29;

Ровенская область — 10;

Сумская область — 42;

Тернопольская область — 9;

Харьковская область — 32;

Херсонская область — 54;

Хмельницкая область — 10;

Черкасская область — 22;

Черновицкая область — 7;

Черниговская область — 19.

Вакцинация в Украине

За последние сутки вакцину получил 79 921 человек, из них первую дозу – 38 862, а вторую – 41 059.

Всего с начала прививочной кампании уже иммунизирован 1 794 001 украинец, а 435 166 человек уже получили обе прививки.