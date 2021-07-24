За прошедшие сутки в Украине диагностировано 745 новых случаев коронавируса. Среди заболевших 51 ребенок и 20 медицинских работников.
В больницы за 24 часа попали 395 украинцев, а 394 человека выздоровели и были выписаны. К сожалению, 24 человека не смогли справиться с последствиями Covid-19 и скончались.
Всего в Украине с начала пандемии коронавируса заболели 2 248 164 граждан страны, из которых 2 184 036 выздоровели, а 52 835 человека умерли.
Оперативную статистику коронавируса в Украине читайте в материале Фактов ICTV.
Коронавирус в регионах
Наибольшее число больных за прошедшие сутки было зафиксировано в Днепропетровской (58), Херсонской (54), Сумской (42) и Львовской (42) областях, а также в самом Киеве (194).
- г. Киев — 194;
- Винницкая область — 14;
- Волынская область — 1;
- Днепропетровская область — 58;
- Донецкая область — 30;
- Житомирская область — 3;
- Закарпатская область — 6;
- Запорожская область — 24;
- Ивано-Франковская область — 6;
- Киевская область — 30;
- Кировоградская область — 5;
- Луганская область — 30;
- Львовская область — 42;
- Николаевская область — 30;
- Одесская область — 38;
- Полтавская область — 29;
- Ровенская область — 10;
- Сумская область — 42;
- Тернопольская область — 9;
- Харьковская область — 32;
- Херсонская область — 54;
- Хмельницкая область — 10;
- Черкасская область — 22;
- Черновицкая область — 7;
- Черниговская область — 19.
Вакцинация в Украине
За последние сутки вакцину получил 79 921 человек, из них первую дозу – 38 862, а вторую – 41 059.
Всего с начала прививочной кампании уже иммунизирован 1 794 001 украинец, а 435 166 человек уже получили обе прививки.