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Факты / Lifestyle / Здоровье
Дмитро Кудрявцев |

В Украине растет заболеваемость коронавирусом: оперативная статистика за 24 июля

коронавирус

За прошедшие сутки в Украине диагностировано 745 новых случаев коронавируса. Среди заболевших 51 ребенок и 20 медицинских работников.

В больницы за 24 часа попали 395 украинцев, а 394 человека выздоровели и были выписаны. К сожалению, 24 человека не смогли справиться с последствиями Covid-19 и скончались.

Всего в Украине с начала пандемии коронавируса заболели 2 248 164 граждан страны, из которых 2 184 036 выздоровели, а 52 835 человека умерли.

Оперативную статистику коронавируса в Украине читайте в материале Фактов ICTV.

Коронавирус в регионах

Наибольшее число больных за прошедшие сутки было зафиксировано в Днепропетровской (58), Херсонской (54), Сумской (42) и Львовской (42) областях, а также в самом Киеве (194).

  • г. Киев — 194;
  • Винницкая область — 14;
  • Волынская область — 1;
  • Днепропетровская область — 58;
  • Донецкая область — 30;
  • Житомирская область — 3;
  • Закарпатская область — 6;
  • Запорожская область — 24;
  • Ивано-Франковская область — 6;
  • Киевская область — 30;
  • Кировоградская область — 5;
  • Луганская область — 30;
  • Львовская область — 42;
  • Николаевская область — 30;
  • Одесская область — 38;
  • Полтавская область — 29;
  • Ровенская область — 10;
  • Сумская область — 42;
  • Тернопольская область — 9;
  • Харьковская область — 32;
  • Херсонская область — 54;
  • Хмельницкая область — 10;
  • Черкасская область — 22;
  • Черновицкая область — 7;
  • Черниговская область — 19.

Вакцинация в Украине

За последние сутки вакцину получил 79 921 человек, из них первую дозу – 38 862, а вторую – 41 059.

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Всего с начала прививочной кампании уже иммунизирован 1 794 001 украинец, а 435 166 человек уже получили обе прививки.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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