Кем разработана Moderna против Covid-19
Вакцина Moderna против Covid-19 разработана американским Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID), Управлением по усовершенствованию биомедицинских исследований (BARDA) и компанией Moderna (США). Это РНК-вакцина. При ее производстве использована информационная рибонуклеиновая кислота (иРНК), вызывающая иммунную реакцию, которая может защитить от заражения в будущем.
Какой состав вакцины Moderna
В состав вакцины Moderna против Covid-19 входят: матричная рибонуклеиновая кислота (мРНК), липиды (SM-102, полиэтиленгликоль [PEG] 2000, димиристоилглицерин [DMG], холестерин и 1,2-дистеароил-sn-глицеро-3-фосфохолин [DSPC]), трометамин, гидрохлорид трометамина, уксусная кислота, ацетат натрия и сахароза.
Чем отличается Moderna от других вакцин
Одна из главных отличительных особенностей вакцины Moderna в том, что она не портится при стандартных температурах холодильника — 2-8 °C и не требует температуры -70 °C, как Pfizer.
Сколько доз необходимо вводить
Для получения нужного эффекта необходимо ввести две дозы вакцины Moderna по 0,5 мл с интервалом 28 дней.
Как вводится Moderna против Covid-19
Вакцина Moderna против Covid-19 вводится внутримышечно.
Какая эффективность Moderna против Covid-19
Вакцина Moderna гарантирует защиту от тяжелого течения коронавирусной инфекции на 94,1%. Отмечается, что по прошествии полугода после введения второй дозы ее эффективность сохраняется на уровне 90%.
Кому рекомендована Moderna
ВОЗ разрешила экстренное применение вакцины Moderna для профилактики Covid-19 у лиц в возрасте 18 лет и старше.
Кому не рекомендованы прививки вакциной Moderna
Moderna не рекомендуется при наличии тяжелой аллергической реакции после введения предыдущей дозы этой вакцины, аллергии на любые ингредиенты этой вакцины