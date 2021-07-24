В Украине в течение июля от укусов змей пострадали 18 человек, а с начала года — 48. Среди пострадавших 16 детей до 17 лет и 19 женщин.

Из-за собственной неосмотрительности и безрассудства люди становятся жертвами ядовитых змей. Однако в комментарии Фактам ICTV эксперты из Министерства здравоохранения утверждают, что эти животные в преимущественно не представляют смертельной угрозы для жизни человека.

— Укусы украинских гадюк не смертельны для взрослого здорового человека, но их могут тяжело переносить пожилые люди и дети. Кроме этого, есть риск развития сильной аллергической реакции, поэтому в любом случае нужна своевременная медицинская помощь и срочная госпитализация, — отметили в Минздраве.

Какие змеи водятся в Украине

В природе известно более 230 видов ядовитых змей, а три из них встречаются на территории Украины и относятся к гадюковым змеям. Они имеют относительно толстое и короткое тело, вертикальный зрачок глаза, голову, которая достаточно четко отграничена от туловища, хоть и не имеет треугольной формы, как у большинства тропических видов гадюк.

В Украине водятся:

гадюка обыкновенная (Vipera (Pelias) berus);

гадюка Никольского (лесостепная) (Vipera (Pelias));

гадюка степная (Vipera (Pelias).

Есть ли противоядие в Украине

В Минздраве объяснили, что специализированных коммерческих антитоксинов против яда этих трех видов змей не существует. Ведь укусы этих гадюк не считаются смертельными. Из-за этого в бюджете министерства на 2021 год не предусматривались средства на их закупку.

Лечение человека после укуса

В случае укуса змеи нужно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. Для этого нужно позвонить по номеру 103 или же самостоятельно отвести пострадавшего человека к специалисту. Только врач сможет оказать необходимую медицинскую помощь и применить при необходимости противоядие.

— Введение антитоксина (преимущественно от близких к украинским видам) из-за риска серьезных реакций организма могут назначать только в самых тяжелых случаях, — говорят в Минздраве.

Человека, получившего укус змеи, лечат служба экстренной медицинской помощи и специалисты лечебных учреждений здравоохранения согласно клиническому протоколу оказания медицинской помощи МКБ-10: Т63 Токсическое действие, вызванное контактом с ядовитыми животными, протоколам оказания медицинской помощи при острых отравлениях и Формулярному справочнику по использованию лекарственных средств для оказания неотложной помощи при острых отравлениях.

Что делать во время укуса змеи

В случае, если вас укусила змея в ногу, зафиксируйте ее с помощью импровизированной шины (доски, палки). По возможности приложите к ране лед, завернутый в ткань. Продезинфицируйте рану и наложите стерильную повязку.

В Минздраве отметили, что ни в коем случае не нужно:

разрезать рану;

всасывать яд;

прижигать рану;

накладывать жгут;

давать пострадавшему жгут.

Подробнее о первой помощи во время укуса змеи — читайте на Фактах ICTV.