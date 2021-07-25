Коронавирус в Киеве. Статистика по районам столицы (карта)

В Киеве по состоянию на 25 июля за предыдущие сутки обнаружили 85 случаев Covid-19.
Всего подтвержденных случаев заболевания сегодня 217 942.
Кто заболел
- 48 женщин в возрасте от 20 до 90 лет;
- 34 мужчин в возрасте от 19 до 93 лет;
- 3 девочки от 1 года до 16 лет
В больницы столицы госпитализировали 17 больных с коронавирусом. А также 35 человек с подозрением на коронавирус и с пневмониями.
Выздоровели прошедшие сутки 60 человек. Коронавирус одолели 208 563 жителя столицы.
— Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском и Оболонском районах — по 17. В Подольском — 16 и в Соломенском районе Киева. Там 15 случаев, — отметил мэр Киева Виталий Кличко.
22 июля в Александровской больнице Киева впервые зафиксировали случаи заражения штаммом Дельта. Первичным тестированием болезнь подтвердили у шестерых человек.
Люди, у которых обнаружили штамм Дельта, разного возраста — от 21 до 73 лет.
Индийский штамм коронавируса (Дельта) ученые называют более опасным из-за его способности быстрее распространяться и чаще вызывать тяжелые последствия для больного. Сейчас этот вариант выявили уже в 124 странах мира.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не касаться руками лица;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чихания и кашля)
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появления других симптомов.