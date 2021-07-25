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Абрамова Юлія |

Коронавирус в Киеве: за сутки заболели 85 человек, трое умерли

коронавірус

В Киеве по состоянию на 25 июля за предыдущие сутки обнаружили 85 случаев Covid-19.

Всего подтвержденных случаев заболевания сегодня 217 942.

Кто заболел

  • 48 женщин в возрасте от 20 до 90 лет;
  • 34 мужчин в возрасте от 19 до 93 лет;
  • 3 девочки от 1 года до 16 лет

В больницы столицы госпитализировали 17 больных с коронавирусом. А также 35 человек с подозрением на коронавирус и с пневмониями.

Выздоровели прошедшие сутки 60 человек. Коронавирус одолели 208 563 жителя столицы.

— Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском и Оболонском районах — по 17. В Подольском — 16 и в Соломенском районе Киева. Там 15 случаев, — отметил мэр Киева Виталий Кличко.

Коронавирус в Киеве. Статистика по районам столицы (карта)

22 июля в Александровской больнице Киева впервые зафиксировали случаи заражения штаммом Дельта. Первичным тестированием болезнь подтвердили у шестерых человек.

Люди, у которых обнаружили штамм Дельта, разного возраста — от 21 до 73 лет.

Индийский штамм коронавируса (Дельта) ученые называют более опасным из-за его способности быстрее распространяться и чаще вызывать тяжелые последствия для больного. Сейчас этот вариант выявили уже в 124 странах мира.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не касаться руками лица;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чихания и кашля)
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появления других симптомов.

Источник: КГГА

Фото: Depositphotos

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