По данным нового социологического опроса, около 45% граждан Америки, которые не получили прививку против коронавируса, заявляют, что в целом не планируют вакцинироваться.

Еще 35% американцев противятся иммунизации с меньшей уверенностью — они, скорее всего, не планируют вакцинироваться. Об этом говорится в опросе Центра исследований по связям с общественностью NORC.

Директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски назвала вспышку коронавируса в США пандемией среди тех, кто не вакцинировался, поскольку почти все люди, заболевшие Covid-19 за последние недели, не делали прививку.

Вице-президент США Камала Харрис отметила в Twitter, что риск заболевания среди людей, которые не иммунизировались, увеличивается, поэтому призвала делать прививки против коронавируса.

Let me be clear, the risk remains real — and is rising — for those who are unvaccinated. Please get vaccinated against this deadly virus. — Vice President Kamala Harris (@VP) July 24, 2021

В то же время 3% опрошенных людей утверждают, что планируют обязательно вакцинироваться, а 16% респондентов заявили, что они, скорее всего, будут иммунизироваться против коронавируса.

Недавно блоггер Стивен Хармон, который высмеивал необходимости вакцинации в своих социальных сетях, умер от коронавируса. Он лечился от Covid-19 в больнице в Лос-Анджелесе, где вскоре умер. Эту информацию подтвердил основатель Hillsong Брайан Хьюстон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Brian Houston (@brianchouston)

Перед своей болезнью Хармон шутил о пандемии и вакцинах, заявляя, что он не будет делать Covid-прививки. Однако в своем последнем посте он подтвердил, что заболел коронавирусом.