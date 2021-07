По данным нового социологического опроса, около 45% граждан Америки, которые не получили прививку против коронавируса, заявляют, что в целом не планируют вакцинироваться.

Еще 35% американцев противятся иммунизации с меньшей уверенностью — они, скорее всего, не планируют вакцинироваться. Об этом говорится в опросе Центра исследований по связям с общественностью NORC.

Директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски назвала вспышку коронавируса в США пандемией среди тех, кто не вакцинировался, поскольку почти все люди, заболевшие Covid-19 за последние недели, не делали прививку.

Вице-президент США Камала Харрис отметила в Twitter, что риск заболевания среди людей, которые не иммунизировались, увеличивается, поэтому призвала делать прививки против коронавируса.

Let me be clear, the risk remains real — and is rising — for those who are unvaccinated. Please get vaccinated against this deadly virus.

— Vice President Kamala Harris (@VP) July 24, 2021