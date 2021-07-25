На Львовщине обнаружили три случая штамма Дельта

Во Львовской области обнаружили трех человек, заболевших Covid штамма Дельта.
На исследование в Центр общественного здоровья Киева ранее направили 6 тестов ПЦР из Львовской области с подозрением на наличие штамма Дельта. Три из них показали положительный результат.
— Больные во время инкубационного периода находились в Великобритании (2 человека) и России (1 человек). Все проходили стационарное лечение. Лечение протекает с положительной динамикой, — сообщают в обладминистрации.
Чувствовали ли пациенты симптомы коронавируса штамма Дельта, пока неизвестно.
В случае попадания в организм этого варианта инфекции у человека возникают кашель, высокая температура, иногда потеря вкуса и обоняния, а также другие симптомы, похожие на легкую простуду, отравление или сенную лихорадку:
- головная боль
- покалывание в горле
- сильный насморк
- диарея
- нарушение слуха
- тяжелые расстройства желудка
- тромбы, приводящие к гангрене
Ранее в Киеве фиксировали случаи заражения коронавирусом штамма Дельта. Тестирование подтвердило вирус у шести человек.
Чтобы предотвратить ухудшение эпидситуации, в Украине активно проводят процесс иммунизации граждан. Также в Минздраве готовятся вакцинировать детей от 12 лет. Подросткам с сопутствующими заболеваниями начнут делать уколы после утверждения рекомендаций Национальной технической группой экспертов по вопросам иммунопрофилактики.
Источник: Львовская обладминистрация