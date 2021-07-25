На Львовщине обнаружили три случая штамма Дельта

Во Львовской области обнаружили трех человек, заболевших Covid штамма Дельта.

На исследование в Центр общественного здоровья Киева ранее направили 6 тестов ПЦР из Львовской области с подозрением на наличие штамма Дельта. Три из них показали положительный результат.

— Больные во время инкубационного периода находились в Великобритании (2 человека) и России (1 человек). Все проходили стационарное лечение. Лечение протекает с положительной динамикой, — сообщают в обладминистрации.

Чувствовали ли пациенты симптомы коронавируса штамма Дельта, пока неизвестно.

В случае попадания в организм этого варианта инфекции у человека возникают кашель, высокая температура, иногда потеря вкуса и обоняния, а также другие симптомы, похожие на легкую простуду, отравление или сенную лихорадку:

головная боль

покалывание в горле

сильный насморк

диарея

нарушение слуха

тяжелые расстройства желудка

тромбы, приводящие к гангрене

Ранее в Киеве фиксировали случаи заражения коронавирусом штамма Дельта. Тестирование подтвердило вирус у шести человек.

Чтобы предотвратить ухудшение эпидситуации, в Украине активно проводят процесс иммунизации граждан. Также в Минздраве готовятся вакцинировать детей от 12 лет. Подросткам с сопутствующими заболеваниями начнут делать уколы после утверждения рекомендаций Национальной технической группой экспертов по вопросам иммунопрофилактики.

Источник: Львовская обладминистрация